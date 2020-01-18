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  4. Kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

Kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 05:53 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı.

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.
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