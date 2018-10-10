Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde kanalizasyon çalışmasınde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
Sabah saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi 824 Sokak'ta, Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kanalizasyon çalışması başlatıldı. Kepçe ile kazılan 4 metrelik çukurda çalışan belediye işçisi Faruk Demirboğa'nın (35) üzerindeki toprağı kayması sonucu göçük meydana geldi. Tamamen toprağın altında kalan Faruk Demirboğa'yı kurtarmak için arkadaşları seferber oldu. Başının bulunduğu alandaki toprak temizlenen işçi, itfaiye ekipleri ve arkadaşlarının yardımı ile 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Demirboğa, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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