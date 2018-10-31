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Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

ANKARA'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan işçi Baki Ertaş (45) yaralandı.

Mustafa TURAPOĞLU- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçük sonrası toprak altında kalan işçi Baki Ertaş (45) yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Keçiören Karşıyaka Mahallesi Şaban Sokağı üzerinde yaşandı. Özel bir firma tarafından yapılan kanalizasyon çalışması sırasında işçi Baki Ertaş, açılan çukura indi. Bir süre burada çalışan Baki Ertaş, oluşan göçük sonrası toprak altında kaldı. Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar bir süre sonra çukura inerek toprak altında kalan Baki Ertaş'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Baki Ertaş, daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Baki Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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