HABER

Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.Olay akşam saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Olay akşam saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları bir binada babası Mehmet Gültepe ile birlikte kanalizasyon hattı inşasında çalışan Turgay Gültepe (46), boru montajı için 9 metrelik çukura indi. Gültepe, montaj yaptığı sırada meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Gültepe’nin toprak altında kaldığını gören babası ve çalışma arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

Toprağı kazan işçiler ayakkabı bulunca kürekle devam ettiler
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve iş makineleri yönlendirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonrasında 4 iş makinesi ile 10 tonluk toprak yığının bir kısmını kaldırmasıyla işçinin ayakkabısına ulaşıldı. İşçiye ait ayakkabının bulunmasıyla iş makineleri çalışmaları durdurulup küreklerle aramaya başlandı.

İşçi kurtarılamadı
Küreklerle yapılan kazı sonrasında Gültepe’nin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ölen işçinin babası ve çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi. Gültepe’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kameradaBursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada
Çöken istinat duvarının altında kaldıÇöken istinat duvarının altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.