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Kanalizasyon çukuruna düşen atı kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Lüleburgaz ilçesinde 3 metrelik kanalizasyon çukurunda sıkışan at, belediye ekiplerince 2 saatte kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.

Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde boş bir arazideki kanalizasyon çukurunda at olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen belediye itfaiye ve fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla çukurun çevresi kazarak beton blokları kırdı.

Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan ata su içirildi.

Kurtarıldıktan sonra yerde bitkin yatan atın tüylerini yavrusu temizlemeye çalıştı.

At daha sonra doğrulup bölgeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
at çukur Kanalizasyon

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