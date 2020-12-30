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Kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın dehşet anlarını anlattı

30.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da eşini hastaneye getirdiği sırada çocuğunun gözü önünde kapalı olan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın, “Kızımı kapağın üzerinde gördüm düşmesin diye onu alırken ben düştüm.

Adana’da eşini hastaneye getirdiği sırada çocuğunun gözü önünde kapalı olan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın, “Kızımı kapağın üzerinde gördüm düşmesin diye onu alırken ben düştüm. O an sadece karnımdaki bebeğimi düşündüm çok korktum” dedi.
Olay, 27 Aralık günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. Ertunç Cengiz (42), kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle eşi Nehir ve kızı B.C. (4) ile hastaneye geldi. İşlemlerini yaptırdıktan sonra hastaneni kantinine gelen Cengiz ailesi, burada oturmaya başladı. Bir süre sonra kızının, kapağı kapalı olan kanalizasyon çukurunun üzerinde durduğunu gördü. Bunun üzerine kızını almak için hamle yapan Nehir Cengiz, kapağın birden açılmasıyla 5 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Bu sırada kapak, yeniden üzerine kapandı.
Kızının, “Annem düştü” çığlıklarını duyan baba Ertunç Cengiz, kapağı kaldırdığında eşinin çukurun içerisinde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Can-Kur ekipleri, halat merdiven sarkıtıp çukura indi. Ekiplerce beline ip bağlanan kadın, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Acılar içinde kalan kadın, sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü. Bu sırada gözyaşlarına boğulan kadın, “Sana ve çocuğuna bir şey olmayacak” sözleriyle teskin edildi. Düşmeden dolayı bacağında parçalı kırık olduğu tespit edilen Nehir Cengiz’e yapılan ameliyatla, bacağına 4 platin takıldı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Cengiz’in karnındaki bebeğinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastanedeki tedavisi süren Nehir Cengiz, kızını kapağın üzerinde görür görmez hamle yaptığını ve onu kapağın üzerinden aldıktan sonra kapağın açılmasıyla birlikte düştüğünü belirterek, “Kapak yeniden üzerime kapandı. Kızım, ‘Annem düştü’ diye bağırmaya başladı. O olmasa belki beni kimse bulamayacaktı, orada ölecektim. O an hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Eşim kapağı açtığında beni gördü” dedi.
Bacağındaki kırık nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle de Can-Kur’u beklediklerini anlatan Cengiz, “O anlarda sadece karnımdaki bebeğimi düşünüyordum. O düşse ne yapardım? Çok şükür ona bir şey olmadı. Şu anda bacağımda 4 tane platin var, boydan boya dikiş atıldı. Hamile olduğumdan dolayı fazla ilaç veremedikleri için acıya dayanamıyorum. O gün, bebeğimin iyi olduğunu söylediklerinde rahatladım. Eşimin rahatsızlığını unuttuk, benim derdime düştük. O çukura ben değil de bir çocuk düşseydi ne olacaktı? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sorumlularından şikayetçi olacağım” diye konuştu.

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