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Kanalizasyon çukuruna düşen işçi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

TRABZON’da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K.

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K. (55) kayboldu. Kayıp işçi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 17:00 sıralarında Fatih Mahallesi Ayasofya Müzesi altında meydana geldi. Kanalizasyon hattında temizlik çalışması yürüten belediye işçisi Levent K. dengesini kaybederek düştüğü çukurda kayboldu. Kayıp işçi için arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarına eşlik etti.

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