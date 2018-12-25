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Kanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 02:18 | Son Güncelleme

BURSA'da mahallelerde devriye görevini yürüten bekçilerin yanından ayrılmayan ve 'Pakize' adı verilen sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü.

Kanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da mahallelerde devriye görevini yürüten bekçilerin yanından ayrılmayan ve 'Pakize' adı verilen sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. bekçilerden biri çukura inerek Pakize'yi kurtardı.
Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerin mahalle aralarında drevriye görevini sürdürürken yanlarından ayrılmayan Pakize isimli sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan bir kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek 'Pakize'yi çıkardı. Düştüğü yerden çıkan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın yanına giderek adeta teşekkür etti.
'Pakize'yi kurtaran bekçi ekipleri, tedbir amacıyla kanalizasyon çukurunun üzerine tahtalar koyarak kapattı. 'Pakize' daha sonra kurtarıcılarıyla birlikte devriyesine devam etti.

FOTOĞRAFLI

Kanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardıKanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardıKanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardıKanalizasyon çukuruna düşen 'Pakize'yi bekçiler kurtardı

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