Kanalizasyon kazısında tarihi sütunlar bulundu

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde yapılan altyapı çalışmaları sırasında tarihi sütunlar ortaya çıktı. Emet Köprücek köyü Ören mevkiinde yürütülen altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında 2 tarihi sütun bulundu. Köprücek köyü muhtarı Ahmet Eş, durumu jandarma yetkililerine bildirdikleri söyledi. Ahmet Eş, "Köyümüzde alt yapı çalışmaları için yaklaşık bir buçuk metre derinlikte yaptığımız kazılar sırasında kepçe taşa takıldı. Taşları köy meydanına getirdik ve Jandarma ekiplerimize haber verdik" dedi. Üzerinde çeşitli işaretlerin ve yazıların bulunduğu sütunların hangi döneme ait olduklarının yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

