Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı'nda mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu bölgede yaşayanları rahatsız ediyor. Taksici esnafı, mazgalın üzerini halı ve branda ile kapatarak kötü kokuyu önlemeye çalıştı.

Kentte her sağanak yağmurun ardından bazı noktalarda hissedilen kötü koku, çevrede tepkilere neden oluyor. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine koku hissedilen bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı üzerindeki mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu önlenemedi. Yaklaşık 5 metre boyundaki mazgaldan sızan kötü koku, çevrede tepkiye neden oldu.

BRANDA VE HALI İLE KAPATTILAR

​Yanında taksi durağı ve dolmuş durağı bulunan mazgaldan sızan kokudan rahatsız olan taksici esnafı, çareyi halı ve branda ile mazgalı kapatmakta buldu. Taksi şoförleri, evlerinden getirdikleri eski branda ve halıları üst üste koyarak mazgaldan sızan kokuyu önlemeye çalıştı. Branda ve halı ile kapatılan mazgaldan sızan koku kısmen önlenirken, ortaya çıkan görüntü dikkat çekti.