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Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

HALI VE BRANDALAR KALDIRILDI Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kokusu sızması nedeniyle taksici esnafının halı ve branda ile kapattığı mazgalda çalışma yaptı.

Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem (2)

HALI VE BRANDALAR KALDIRILDI
Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kokusu sızması nedeniyle taksici esnafının halı ve branda ile kapattığı mazgalda çalışma yaptı. Ekipler, branda ve halıyı kaldırıp, mazgalı açarak kanalı temizledi. Yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışması ardından mazgal demirleri yerine konulurken, halı ve brandalar ise sahiplerine teslim edildi. Çevre sakinleri, temizlik çalışmasının ardından kötü kokunun daha da azaldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem (2)

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