HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu

Kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu

24.11.2020 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kanalizasyondan sızan atık mahalleyi etkisi altına aldı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar Köyünde kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu. Edinilen bilgileye göre Cıvaklar mahallesinde kanalizasyon borularının sızdırması ile lağım kokusundan mahalleye girilmez hale geldi. Mahalle sakinleri uzun süredir kanalizasyon atığının dışarı aktığını, kokudan duramadıklarını ve arazinin etrafında hayvanların otladıklarını söylediler. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri bu kokudan bir an önce kurtarılarak, mahalleye hijyen temizliği yapılmasını istediler. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

2 bin 200 yıllık mask heyecanı! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık mask heyecanı! Gün yüzüne çıkarıldı

Bodrum’u haraca bağlayan çete yakalandı

Bodrum’u haraca bağlayan çete yakalandı

2021 Ramazan ayı araştırılıyor... 2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihleri!

2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?

Polis, duyduğu sesle alarma geçti

Polis, duyduğu sesle alarma geçti

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 kez müebbet hapis

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Tabutla gömüldüler! 'Yakınını kaybetmeyene grip gibi geliyor'

Tabutla gömüldüler! 'Yakınını kaybetmeyene grip gibi geliyor'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.