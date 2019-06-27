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Kanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta taşan kanalizasyon nedeniyle evleri sular altında kalan çift yardım bekliyor.  Kentte geçen hafta etkili olan yağmur nedeniyle Birlik Mahallesi Kardelen Sokak’ta yaşayan 5 yıllık evli Duygu (35) ve Sebahattin Bekar (34) çiftine ait evi su bastı.

Kanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK’ta taşan kanalizasyon nedeniyle evleri sular altında kalan çift yardım bekliyor.
Kentte geçen hafta etkili olan yağmur nedeniyle Birlik Mahallesi Kardelen Sokak’ta yaşayan 5 yıllık evli Duygu (35) ve Sebahattin Bekar (34) çiftine ait evi su bastı. İhbar üzerine eve gelen belediye ekipleri, mahallenin tıkanan giderini açtı. Birkaç gün sonra ise bu sefer tuvaletteki klozet taşarak kanalizasyon suyu eve girdi. Sabah uyandıklarında büyük bir şokla karşılaşan Bekar çiftinin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Evi boşaltan ve yakınlarının yanına taşınan çift, sorunun bir an önce giderilmesini istedi. Bir çok eşyasının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Duygu Bekar, "Çarşamba gecesi yağmur yağdıktan sonra uyandığımda suya bastım. Yerler su olmuştu. Ben eşime haber verdim. Gider açtılar suyu boşalttılar. 9 gün geçti. 2 gün önce gideri yaptı belediye görevlileri. Ondan sonra kanalizasyon suyu eve girdi. Hala su akıyor. Mahallenin tüm atık suyu eve giriyor. Bir an önce yardım bekliyoruz" dedi.
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Kanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldiKanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldiKanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldi

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