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Kanalizasyona düşen 6 yaşındaki Salih, 2 kilometre uzakta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

  Ankara’da, ailesiyle birlikte geldiği pazarda açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen Suriye uyruklu Salih Alşeyhhüseyin (6), kanalizasyonun karıştığı Hatip Çayı’nda 2 yaklaşık kilometre uzakta ölü bulundu.

Ankara’da, ailesiyle birlikte geldiği pazarda açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen Suriye uyruklu Salih Alşeyhhüseyin (6), kanalizasyonun karıştığı Hatip Çayı’nda 2 yaklaşık kilometre uzakta ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Mamak Boğaziçi Mahallesi’ndeki Salı Pazarı'nda meydana geldi. Salih Alşeyhhüseyin, anne ve babasıyla alışveriş için geldiği pazar yerinde kayboldu. Bir süre çocuklarını arayan anne Hayat ve baba Hasan Alşeyhhüseyin, Salih’in açık bırakılan kanalizasyona düşmüş olabileceğinden şüphelendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Merdivenle kanalizasyona giren itfaiye ekipleri, çukurda arama yaptı. ASKİ çalışanları da kanalizasyonun diğer çıkışlarını kontrol etti. Salih’in korkarak bir yerlere saklanma ihtimaline karşı, anne ve babası civarda megafonla çocuklarına seslendi. İtfaiye ve ASKİ ekiplerinin aramalarının sonuç vermemesi üzerine Ankara Emniyeti Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Dalgıç polisler, kanalizasyonun Hatip Çayı’na döküldüğü yeri tespit ettikten sonra özel kıyafetleriyle Hatip Çayı’na girdi. Yaklaşık 3 saat süren aramanın sonunda minik Salih’in cansız bedeni düştüğü kanalizasyon çukurunun yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba Hasan Alşeyhhüseyin, gözyaşlarına hakim olmadı. Sağlık ekipleri, Salih Alşeyhhüseyin’in kriz geçiren anne ve babasını ambulansa alarak müdahalede bulundu. 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Salih Alşeyhhüseyin’in cenazesi, ambulansla morga kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Kanalizasyondan görüntü
-Çocuğun anne ve babasından görüntü
-Arama çalışması
-Dalgıç polislerin araması
-Cenazenin bulunması
-Polisin babayı sakinleştirmesi
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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