HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi

Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi

28.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın iki çocuğu ve eşiyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi.

Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın iki çocuğu ve eşiyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken bahçede kantin önünde oturmak istedi. Çocukları ve eşiyle birlikte kantinin bahçesine çıkan Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Bu arada kapak da geri kapandı. Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı. Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü.
Acil servise götürülen kadın gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu “sana ve çocuğuna bir şey olmayacak” diyerek teskin etmeye çalıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı, düşmeden dolayı ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayrıca genç kadının 3 aylık hamile olduğu, bebeğinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyorMeteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?
1/

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Hakkari'de yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

4 bin yıllık! İnsan kafası silueti görenleri şaşkına çeviriyor

4 bin yıllık! İnsan kafası silueti görenleri şaşkına çeviriyor

Hakkari'deki çığ felaketinden kahreden haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Hakkari'den kahreden haber!

İSKİ su kesintisi 28 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

28 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Uzmanı açıkladı! Balıkesir için büyük deprem uyarısı

'Deprem tehlikesi İstanbul'dan daha yüksek' dedi ve o bölgeye dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.