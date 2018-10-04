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Kanalizasyonda el bombası bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kanalizasyonun içersinde el bombası bulundu.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kanalizasyonun içersinde el bombası bulundu. Fırat Mahallesi'nde atık su kanalı temizliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, 2 metre derinliğindeki bir kanalı vidanjör ile temizlemeye başladı. Vidanjörün sıkışması nedeniyle bacadan inen işçiler, el bombası buldu. Bombayı bulan işçinin haber vermesiyle bölgeye polis bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekildiği bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını delil torbasına koyarak, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bombayı bulan işçi Halil İbrahim Gündüz, kanal hattı temizliği yaptıklarını söyleyerek, "Kanal malzemesinin içinde katı malzeme olduğu için arkadaşımı indirdim. Bana, oraya bakarken arkadaşım el bombası bulduğunu söyledi. Ben de el bombasını elime aldım, üzerinde çekilmemiş pimi vardı. 155'i arayarak polisi çağırdım. Polis arkadaşların dediği yere bombayı bıraktım ve gerekli bilgiyi verdim. Bombayı alınca çok tedirgin oldum ve korktum" dedi.

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