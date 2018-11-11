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Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da  kanalizasyonda mahsur kalan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.

Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'da kanalizasyonda mahsur kalan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi. Rögar kapağını açıp kanalizyona giren İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kanalizasyondaki kediyi kurtardı. Kurtarma anlarına tanık olan vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Kurtarılan kedi barınağa götürüldü.

Üsküdar sahilde saat 10.30'da kanalizasyon mazgallarının içinden kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin kanalizasyona düştüğünü tespit ederek, denizden ya da kanalizasyon içinden müdahale gerektiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine İtfaiye Sulatı Arama Kurtarma ekipleri olay yerşine sevk edildi. Rögar kapağını açan ekipleri kanalizasyona merdivenle indi. Bir saatlik çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kedinin çıkarıldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Olay yerine çağrılan belediyenin veterineri ise, "Üsküdar Belediyesi olarak sabah acil bir ihbar aldık Üsküdar iskelemizde bir kedimizin kanala sıkıştığıyla ilgili. Şimdi yavrumuzu aldık. Sağlığı çok iyi. Barınağa götürüyoruz bakalım herhangi bir sağlık problemi yoktur inşallah " dedi.

(FOTOĞRAF)

Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardıKanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardıKanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardıKanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

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