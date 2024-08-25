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  4. Kanallar işe yaradı, toplu ölümler yaşanmadı! Bakan Kurum: Anadolu’nun en nazlı misafirleri bize emanet

Kanallar işe yaradı, toplu ölümler yaşanmadı! Bakan Kurum: Anadolu’nun en nazlı misafirleri bize emanet

25.08.2024 18:02
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 18:02
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) su takviyesi flamingolara can suyu oldu. Bu yıl kreş ve yuva noktasında toplu yavru ölümüne rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Anadolu’nun en nazlı misafirleri bize emanet. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü ÖÇKB’de 2022 yılında kuyu açma projesini başlattı. Bu kuyular sayesinde flamingo yavrularının susuzlukla mücadele ettiği dönemlerde 4 kilometrelik boru hattından ‘kreş’ olarak bilinen yavru alanlarına su takviyesi yapıldı. Motopomplarla yapılan takviye sırasında güneş enerjisinden faydalanıldı. Özellikle sıcaklığın yükseldiği ve susuzluğun arttığı temmuz ayında saha personelleri bölgeyi taradı. 2 yıldır uygulanan proje sayesinde bu yıl susuzluk sıkıntısına bağlı toplu yavru ölümleri yaşanmadı.

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“Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi” ile de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor. Kuluçka süreleri tamamladıktan sonra temmuz ayı içerisinde, Tuz Gölü’ndeki üreme alanlarından Konya Kanalı’na beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor.

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“FLAMİNGO YAVRULARINA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl kreş olarak bilinen bölgede 4 bin 300 yavru flamingo tespit edildiğini açıkladı. Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Anadolu’nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz” dedi.

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4 BİN 300 YAVRU FLAMİNGO TESPİT EDİLDİ

Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, çalışmanın doğal hayata katkısını şöyle anlattı: Flamingolar tıpkı insan çocukları gibi kreş şeklinde yavru büyütüyorlar. Kreşte biliyorsunuz birkaç yetişkin kişi bulunuyor. Flamingo kreşinde de aynı durum söz konusu. Diğerleri avlanırken bazı erginler yavruların başlarında durup onları yönlendiriyor, su veya besin konusunda yardımcı oluyor. O yüzden yuvadan çıkan, artık yürümeye başlayan yavrular eski yıllarda Konya Kanalı ağzındaki üreme bölgesine gidiyordu. Ama 4 yıl önce, toplu ölümlerin yaşandığı dönemde, su bulamamışlardı. Civardaki yerlerden de su arar hale gelmişlerdi. Çünkü ölen hayvanları çok geniş bir alanda bulmuştuk.

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“DOĞANIN KORUNMASI ANLAMINDA DA BİLİNÇ ARTIYOR”

Bu proje sayesinde bölgede hiç toplu ölüm yaşanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Karataş, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne özellikle teşekkür ediyorum. Onların yoğun gayretleriyle bu imkanlar sağlandı ve son yıllarda flamingolarımız ölmeden hemen hepsini uçurduk. Bu yıl da büyük bir kısmı uçtu. Sadece bir öğretim üyesi, bir biyolog olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak da yapılanlar beni son derece mutlu ediyor. Ülkemizde olumlu anlamda bir şeyler değişiyor. Doğanın korunması anlamında da bilinç artıyor” ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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