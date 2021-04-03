Kanallardan 7 yapım için final kararı! Hangi diziler ekrana veda ediyor?

Nisan ayının gelmesiyle beraber bu sezon final yapacak diziler de belli olmaya başladı. Haziran ve mayıs aylarından itibaren bazı dizilerin ekrandaki macerası son buluyor. Aynı anda devam eden dizilerin reyting macerası tüm hızıyla devam edecek. Bilindiği gibi TV8, Show TV, Kanal 7, ATV, Kanal D ve Star TV’de yayınlanan bazı dizilerin final yapacağı iddia edildi…