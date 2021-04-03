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  4. Kanallardan 7 yapım için final kararı! Hangi diziler ekrana veda ediyor?

Kanallardan 7 yapım için final kararı! Hangi diziler ekrana veda ediyor?

03.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük umutlarla başlayarak ilk bölümlerinde reytinglerde en üst sıralara kadar yükselen ancak devamında istedikleri başarıyı elde edemeyen bazı dizilerin finan kararı aldığı konuşulurken, bazı dizilerin ise final yapması bekleniyor. TRT, Show TV, TV8, ATV ve diğer kanallarda yayınlanan bazı dizilerin final kararı aldığı belirtildi.

İşte final yapması beklenen o dizilerin isimleri...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

ÇUKUR

ÇUKUR
Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek.

HEKİMOĞLU

HEKİMOĞLU
Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor. İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

AKREP

AKREP
Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

MENAJERİMİ ARA

MENAJERİMİ ARA
Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI

SEFİRİN KIZI
İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybeden dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM

SENİ ÇOK BEKLEDİM
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Star TV dizisi Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığı yarattı. Beklenilen çıkışı yakalayamayıp reyting sıralamasında alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor.

Nisan ayının gelmesiyle beraber bu sezon final yapacak diziler de belli olmaya başladı. Haziran ve mayıs aylarından itibaren bazı dizilerin ekrandaki macerası son buluyor. Aynı anda devam eden dizilerin reyting macerası tüm hızıyla devam edecek. Bilindiği gibi TV8, Show TV, Kanal 7, ATV, Kanal D ve Star TV’de yayınlanan bazı dizilerin final yapacağı iddia edildi…

Anahtar Kelimeler:
FOX TRT 1
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