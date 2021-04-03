Kanallardan 7 yapım için final kararı! Hangi diziler ekrana veda ediyor?

MENAJERİMİ ARA
Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.
Nisan ayının gelmesiyle beraber bu sezon final yapacak diziler de belli olmaya başladı. Haziran ve mayıs aylarından itibaren bazı dizilerin ekrandaki macerası son buluyor. Aynı anda devam eden dizilerin reyting macerası tüm hızıyla devam edecek. Bilindiği gibi TV8, Show TV, Kanal 7, ATV, Kanal D ve Star TV’de yayınlanan bazı dizilerin final yapacağı iddia edildi…
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