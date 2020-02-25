Kanarya Adaları'nda bir otel koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

El Pais'te yer alan habere göre, Kanarya Adaları'nda bulunan bir otelde bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından İspanya Sağlık Bakanlığı otelde kalan yüzlerce kişiye test yapılması kararını aldı.

Otelin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınacağı belirtildi. Otelde toplam 1000 kişinin konakladığı belirtildi.

Kanarya Adaları grubundan Tenerife'nin güneyine tatil için gelen ve kendisini kötü hissederek hastaneye kaldırılan bir İtalyan vatandaşına yapılan koronavirüs testinde pozitif sonucun çıkmıştı.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurulmuştu.

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.



