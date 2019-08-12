HABER

Kanarya Adaları'nda orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerince yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için 9 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla 230 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8'den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında şu ana kadar bin hektarlık alan yandı.

Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma Üssü’ndeki personelle bayramlaştıBakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma Üssü’ndeki personelle bayramlaştı
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileriSualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binden fazla kişi tahliye edildi İspanya Kanarya Adaları Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.