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Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kanarya Adaları’nda Cumartesi günü başlayan yangın bu sabah itibariyle rüzgarların hafiflemesi üzerine kontrol altına alınmaya başlanırken, rüzgarlarda ani bir artış olmazsa bölgeden tahliye edilen 9 bin kişinin evlerine geri dönebileceği aktarıldı.Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da Cumartesi günü başlayan yangın, şiddetli rüzgarların hızını kaybetmesinin etkisiyle bugün itibariyle hafiflemeye başladı.

Kanarya Adaları’nda Cumartesi günü başlayan yangın bu sabah itibariyle rüzgarların hafiflemesi üzerine kontrol altına alınmaya başlanırken, rüzgarlarda ani bir artış olmazsa bölgeden tahliye edilen 9 bin kişinin evlerine geri dönebileceği aktarıldı.
Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da Cumartesi günü başlayan yangın, şiddetli rüzgarların hızını kaybetmesinin etkisiyle bugün itibariyle hafiflemeye başladı. Bölgeden tahliye edilen kişi sayısı 9 bine ulaşırken, yetkililerin bugün yaptığı açıklamaya göre hava koşullarında ani bir değişiklik yaşanmazsa geçici konaklama merkezlerine yerleştirilen ada sakinleri çok yakında evlerine geri dönebilecek.
İspanya’ya bağlı bir özerk yönetim olan Kanarya Adaları’nın Devlet Başkanı Angel Victor Torres, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı "Gran Kanarya yangını ile ilgili iyi haber geldi. Dün gece afet bölgesini ziyaret ettikten sonra bölgedeki uzmanlar, bana yangının Inagua Ulusal Parkı’na sıçramadığını ve şiddetinin hafiflediğini söylediler” ifadeleriyle müjdeyi verdi.
Angel Victor Torres, yükseklikleri bazı noktalarda 50 metreyi aşan alevlere havadan müdahalenin imkansız olduğunu belirtti. Dört günde 10 bin hektardan geniş bir alanın küle döndüğü yangında, 700’den fazla itfaiyecinin 16 yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle beraber yüksekleri 50 metreyi aşan alevlerle mücadele ettiğini bildirildi. Yaklaşık 400 kadar itfaiyeci, gece boyunca yangın söndürme çalışmalarına devam ederken uçaklarla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, halk tarafından alkışlarla ve coşkuyla karşılandı.

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor

Kanarya Adaları’nda yangın kontrol altına alınıyor
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