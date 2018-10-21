BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Kanarya Güzellik Yarışması"nda dereceye giren 22 kanaryanın sahibi ödüllendirildi.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda 2 bin kanaryanın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri üyeliklerini İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı.

Duruş, ses ve renk canlılığının dikkate alındığı yarışmada dereceye giren 22 kanaryanın sahiplerine ödül verildi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 17 kanaryanın yarıştığını anımsattı.

Saka, etkinliği Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğunu dile getirerek, "Herhalde bugüne kadar Türkiye'de düzenlenenler arasında en çok kuşun katıldığı yarışma oldu. Türkiye rekoru olduğu söyleniyor. Bu kadar insanı buraya topladık. Edremit'in tanıtımına ve turizmine bundan daha büyük katkı olmaz." dedi.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Kamil Ekici de yarışmaya büyük çaplı üreticilerin katıldığını belirterek, "Bu üreticiler yarışma sonunda emeklerinin karşılığını almaktadırlar. Kısacası özveri ile çalışıp bir senenin emeğimi almak bu yarışmanın amacı." diye konuştu.

İzmir'den gelen yarışmacı Süleyman Çağlar da "Salonun en iyi kuşu benim kanaryam oldu. Bununla beraber yarışmada 10-12 derecemiz daha var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." yorumunu yaptı.

