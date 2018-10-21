HABER

"Kanarya Güzellik Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kanaryanın duruş, ses ve renklerinin canlılığı alanlarında yarıştığı etkinlikte 22 kuşun sahibine ödül verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Kanarya Güzellik Yarışması"nda dereceye giren 22 kanaryanın sahibi ödüllendirildi.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda 2 bin kanaryanın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri üyeliklerini İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı.

Duruş, ses ve renk canlılığının dikkate alındığı yarışmada dereceye giren 22 kanaryanın sahiplerine ödül verildi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 17 kanaryanın yarıştığını anımsattı.

Saka, etkinliği Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğunu dile getirerek, "Herhalde bugüne kadar Türkiye'de düzenlenenler arasında en çok kuşun katıldığı yarışma oldu. Türkiye rekoru olduğu söyleniyor. Bu kadar insanı buraya topladık. Edremit'in tanıtımına ve turizmine bundan daha büyük katkı olmaz." dedi.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Kamil Ekici de yarışmaya büyük çaplı üreticilerin katıldığını belirterek, "Bu üreticiler yarışma sonunda emeklerinin karşılığını almaktadırlar. Kısacası özveri ile çalışıp bir senenin emeğimi almak bu yarışmanın amacı." diye konuştu.

İzmir'den gelen yarışmacı Süleyman Çağlar da "Salonun en iyi kuşu benim kanaryam oldu. Bununla beraber yarışmada 10-12 derecemiz daha var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." yorumunu yaptı.

PARTNERLezzetli bir şekerparenin püf noktalarıLezzetli bir şekerparenin püf noktaları
Klasik otomobil tutkunları Kocaeli'de bir araya geldiKlasik otomobil tutkunları Kocaeli'de bir araya geldi
Kestane Şöleni’nde yarım ton kestane dağıtıldıKestane Şöleni’nde yarım ton kestane dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit kanarya yarışma Yorkshire

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.