Kanarya sevdalısı mobilyacı, kuşlarını güzellik yarışmalarına hazırlıyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Kanarya sevdalısı mobilya ustası Nuri Coşkun, atölyesinde beslediği kuşları güzellik yarışmalarına hazırlıyor. Coşkun, 2022'de Türkiye'de yapılacak Dünya Kanarya ve Kafes Kuşları Güzellik Yarışması için de iddialı. Coşkun, üniversitede okurken kuzeninin verdiği bir çift kuşla kanarya yetiştiriciliğine başladı. Üniversiteden sonra mobilya sektörüne giren Coşkun, yıllar içerisinde beslediği kuşların sayısını 300'e çıkardı. Siteler'deki mobilya atölyesinin bir bölümünü kuşlarına ayıran Coşkun, beslenmesinden temizliğine kadar her şeyiyle yakından ilgilendiği kuşlarını güzellik yarışmalarına hazırlıyor. Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın süredir kanarya beslediğini, bu işin en büyük hobisi olduğunu ve bu hayvanlarla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Kanaryaların 35'e yakın ırkı olduğunu, Gloster, Yorkshire, Mozaik ve Malinua türlerini beslediğini ifade eden Coşkun, "Üniversite eğitimi için 1982 yılında Kayseri'ye gitmiştim, orada kuzenim bana kuş sevgisini aşıladı ve bir çift kuş verdi. İki sene sonra 35 kuşum oldu. Evimdeki odanın bir tanesi sırf kuşlarla doldu. Bunlar da koku yapmaya başlayınca hanımla ufak tartışmalar yaşadık. Baktım olacak gibi değil, bir arkadaşımla dükkan tuttuk ve orada kuşlara baktık." dedi.

Coşkun, bir müddet sonra atölyesinde özel bir yer yaptığını ve kuşlara artık burada baktığını dile getirerek şöyle devam etti: "Emekli olduktan sonra kuşlara daha çok zaman ayırmaya başladım. Pazar günleri bile evde duramıyorum, gelip kanaryalarla ilgileniyorum. Kuşları çok seviyorum, zaten sevmeden olmaz bu iş. Sabahın 06.00'sında kalkıyorum kuşlar için. Sabah namazını kılıp direkt buraya geliyorum. Yavrulara yem vermek zorundasınız, geliyorum onlara özel yem hazırlıyorum. Bütün kuşlarla yakından ilgileniyorum. Öyle kolay bir şey değil. Sabahtan öğlen 12.00'ye kadar kuşlarla uğraşıyorum. Allah korusun bir hastalık yaşansa hepsi talan olur. Çok dikkat etmek lazım. Haftada bir gün mutlaka genel temizlik yapılıyor." - "Türkiye'de kuş yetiştiriciliğinde ilerleme var" Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun her yıl ekim ve şubat aylarında farklı illerde yarışma düzenlediğini anlatan Coşkun, bu yarışmalara farklı ırklardaki kuşların katıldığını söyledi. Coşkun, bu yılki yarışmanın Ankara'da olacağını belirterek, şöyle konuştu: