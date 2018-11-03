Kanaryalar başkentte birincilik için yarıştı

Kızılelma Gloster Kulübünce bu yıl ilki yapılan kuş güzellik yarışmasında yaklaşık bin 350 kanarya arasından en güzel kuş seçildi.

ANFA Altınpark Kongre Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, kanarya sahipleri ve kuş meraklısı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmayla ilgili AA muhabirine konuşan Kızılelma Gloster Kulübü Başkanı Heybet Aksoy, kanarya türü Gloster kuşunun üreticiliğini yaptıklarını ve Türk kanaryacılığını daha ilere seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Aksoy, yarışma ile amaçlarının hayvan sevgisini artırmak olduğunu belirterek, "Bizim gibi özel kulüplerde sadece üye olan arkadaşlar yarışıyor. Biz de kulübümüzce Gloster türlerini yarıştırıyoruz. Bu kuşların ilk ürediği yer Avrupa olduğu için hakemlerimizi Avrupa'dan getiriyoruz." dedi.

Her kuşun kendine has özelliği bulunduğunu dile getiren Aksoy, yarışma kriterlerinde boy, duruş ve tüy yapısı gibi özelliklere bakılarak puanlama yapıldığını kaydetti.

Aksoy, dereceye giren kuşların hakemler tarafından belirlendiğini bildirerek, "Bizim manevi ödüllerimiz var, maddi ödüller biz de yok. İlk beşe giren arkadaşlara kokart veriyoruz. 38 ırkın arasından 12 tanesini seçiyoruz. Bunların içinden de salondaki en güzel kuşu seçiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yarışmaya katılan Gloster türü kanaryalar, pazar günü yapılacak kupa töreninden sonra yakından görülebilecek.

