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'Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in, kanatlı hayvan üretiminde Türkiye’nin ilk 2 ili arasında yer aldığını söyleyen Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, kentte 100 bin kişinin bu sektörden geçimini sağladığını belirtti. Girdilerin yükselmesine rağmen beyaz etin hala en ucuz gıda kaynağı olduğunu belirten Duran, kümeslerin büyük bölümünün kırsal bölgelerde olması nedeniyle, sektörün kırsaldan kente göçü de önlediğini ifade etti.

'Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor'

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in, kanatlı hayvan üretiminde Türkiye’nin ilk 2 ili arasında yer aldığını söyleyen Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, kentte 100 bin kişinin bu sektörden geçimini sağladığını belirtti. Girdilerin yükselmesine rağmen beyaz etin hala en ucuz gıda kaynağı olduğunu belirten Duran, kümeslerin büyük bölümünün kırsal bölgelerde olması nedeniyle, sektörün kırsaldan kente göçü de önlediğini ifade etti.
Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Türkiye’deki tavuk üretiminin yüzde 23’ünü Balıkesir’in karşıladığını söyledi. Kentteki 20 ilçeden 17’sinde 1000 üreticinin tavukçuluk yaptığını ve toplamda 4000 kümes bulunduğunu belirten Duran, “Kapalı kümes alanı ise toplam 1 milyon 750 bin metrekare. Damızlık kümeslerimizide buna dahil edersek, yaklaşık 2,5 milyon metrekare kapalı alanımız var. Buralarda yılda yaklaşık 500 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Türkiye üretimi geçen seneki rakamlarla 2 milyon 300 bin tondu. Yani yaklaşık yüzde 23’ünü Balıkesir karşılıyor. İlimiz, beyaz et sektöründeki üretimiyle Türkiye'de bazen birinci, bazen ise ikinci sırada da yer alıyor. Girdilerin yükselmesine rağmen beyaz etin hala en ucuz gıda kaynağı olduğunu söyleyebilirim” dedi.
‘BEYAZ ET SEKTÖRÜ 2 MİLYON İSTİHDAM SAĞLIYOR’
Beyaz et sektöründe yetiştiricilerin büyük şirketlerle anlaşma yaparak çalıştıklarını belirten Duran, şunları söyledi:
"Şirketler, yetiştiricilere civcivleri temin ediyor. Yem ve veteriner hizmetlerini sağlıyor. Biz de diğer ihtiyaçları karşılıyoruz. Beyaz et sektörünün en önemli özelliliği ise, kesinlikle kırsal yerleşim yerlerinde kurulması. Yüzde 90’ı köy yerleşim yerlerinde oluyor. İstihdam köylerde yapıldığı için sektör kente göçü önlüyor. Yerinde istihdam sağlıyoruz. Balıkesir’de 1000 üretici, 5 bin bakıcı var. Şirketlerde çalışan en az 10 bin kişi var. Değişik insanları içine alıyor. Bir kişinin 4 kişilik aileyi temsil ettiğini düşünürsek, sektör kentte yaklaşık 100 bin nüfusu etkiliyor. Türkiye genelinde ise 14 bin üretici var. Sektörde çalışanları da dahil ettiğimizde neredeyse 2 milyon civarı bir istihdam sağlıyor beyaz et sektörü.”
Beyaz etin genelde Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten Duran, başı ise Irak ve Katar’ın çektiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

'Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor''Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor''Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor''Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor'

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