KANATLI SÜS HAYVANLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

HABER- KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR'da kanatlı süs hayvanı yetiştiriciliği yapanlar tarafından 11 yıl aradan sonra kurulan pazarda hobi amaçlı yetiştirilen kanatlı süs hayvanları görücüye çıktı. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gazi Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan semt pazarı alanına kanatlı süs hayvanları pazarı açıldı. Pazarda değişik ırklarda tavuk ve horozlar, güvercinler, ördek ve hindinin yanı sıra kanarya, muhabbet kuşu ve sülün kuşları yer aldı. 2007 yılında Türkiye'de yaşanan kuş gribi vakaları öncesinde Afyonkarahisar'da düzenli olarak açılan pazarlarının olduğunu belirten kanatlı süs hayvanları yetiştiriciliği yapan Mehmet Karaboğa, bu tür hobilerin de olduğunu insanlara anlatmak istediklerini söyledi. Kuş gribi tehlikesinin geçmesinden sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a konuyla ilgili destek istediklerini, Çoban'ın da kapalı pazar yerini kendilerine tahsis ettiğini aktaran Karaboğa, Gençlerimizin, ailelerin, toplumun bu tür kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılabildiğini bilmesini istedik. Bu tür hobilerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bundan dolayı her pazar bu alanda kanatlı süs hayvanları pazarı kuracağız. Burada yetiştiriciler kendi arasında takas yapabilecek. Satın almak isteyenler alabilecek. Burada en değerli kuş türü sülün. Burada 10 liraya da kuş var, 10 bin liraya da kuş bulmak mümkün. Buraya gelen vatandaşlarımız tavuk da alabilir, kanarya ve muhabbet kuşu da alabilir. Güvercin isteyenler de istediği türde güvercin bulabilir. Hobi olarak başladığımız bu kanatlı süs hayvanlarına halkımızın ilgisini arttırmaktır dedi. Pazarda ana vatanı Endonezya olan Ayam Cemani cinsi tavuk büyük ilgi gördü. Sahibi Ali Göksu, bu tavukların çiftinin 400 liraya alıcı bulduğunu söyledi. Diğer yandan pazara gelen yetiştiriciler birbirleriyle hayvan değiş tokuşu da yaptı.

