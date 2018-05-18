Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Dizi geçen sezon yaz dizisi olarak 15 Haziran 2017'de yayınlanmaya başlamıştı. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle kış sezonunda da yayınlanmaya devam etmişti. Dizinin yönetmeni Kemal Uzun ise geçtiğimiz Aralık ayında evinde bir cinayete kurban giderek hayatını kaybetmişti.

Dizinin hayranları ise final kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. Dizide Zeynep ve Onur’un düğününü görmeyi umduğunu belirten bir izleyici hayal kırıklığını sosyal medyadan ifade etti. Sosyal medyada yorumlarda bulunan izleyiciler, “Hayır, olamaz, yapmayın” gibi sözlerle tepki gösterdiler. Bir başka izleyici ise, “Neden hep iyi diziler final yapar ve kötüler devam eder” sözleriyle final kararını eleştirdi.

Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Ahmet Varlı’nın yer aldığı Kanatsız Kuşlar bir senelik ekran macerasının ardından veda ediyor. Dizinin 46. ve final bölümü 24 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’da yayınlanacak.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bütün düğümler birer birer çözülmektedir. Nefise, aşkla sevdiği kocası Muzaffer'in acı çekmesine daha fazla dayanamaz. Her şeyi göze alır ve gerçeği itiraf eder.Emre'nin kendi oğlu olduğu bilgisi Muzaffer'i tam anlamıyla sarsmıştır. Nefise'ye şimdi ne diyecek, nasıl davranacaktır? Nefise kendini affettirebilecek midir?

Olanlar üzerine vicdan azabı duyan Azime, belki de ilk defa elini taşın altına koyacaktır. Nefise'nin masum olduğunu haykırır.Öte yandan Emre gibi kardeşleri de gerçeklerden habersizdir. Ahmet konusunda büyük bir ders almış olan Cemre, şimdi ne yapıp edip ablasına olan borcunu ödemeye kararlıdır.

Zeynep'in Onur ile yeniden mutlu olabilmeleri için elinden geleni yapar. Bu arada Suat da Cemre'ye olan duygularını açma isteğindedir.

