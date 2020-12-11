Kanayan diş uyarısı: Tehlikenin belirtisi olabilir

Diş etinin, dişin ağız içindeki bütünlüğünü oluşturan ve onu destekleyen organ olduğunu belirten Dt. Adil, sağlıklı diş etinin açık pembe renkte, dişe ve kemiğe sıkıca yapışık olduğunu dile getirdi.

Ağız bakımı düzgün yapılmadığında, dişlerin üzerlerinde ve aralarında yiyecek artıkları ile dental bakteriyel plak eklentileri biriktiğini kaydeden Dt. Adil, bu birikintilerin diş eti iltihaplarının başlıca sorumlusu olduğunu vurguladı. Dt. Adil, “Sigara, sistemik hastalıklar, ilaçlar, stres ve beslenme gibi diğer unsurlar da diş eti sağlığını etkileyebilir” dedi.

Periodontal hastalıkların diş eti iltihabı (gingivitis) ile başladığını ifade eden Adil, “Bu hastalıkların ilk belirtisi fırçalamada kanamadır. Gingivitis tedavi edildiğinde iltihapta iyileşme görülür. Ancak bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde iltihap süreci ilerleyerek dişleri destekleyen alveolar kemikte geri dönüşsüz kayıplar oluşturabilir” diye konuştu.

Hastalığın ilerleyen seviyelerinde diş-diş eti arasında ‘periodontal cep’ denilen derin patolojik bir boşluk oluştuğunun altını çizen Dt. Adil, bunun bulgularını ise şöyle sıraladı; “Diş fırçalama sırasında veya spontan kanama, kırmızı, şiş ve hassas diş etleri, dişlerden kolaylıkla ayrılabilen, uzaklaşan diş etleri, kötü ağız kokusu, diş eti çekilmesi, diş etlerinde iltihabi akıntı, dişler arasında aralıkların oluşması (diastema) ve dişlerde sallanma periodontal hastalıkların bulgularıdır.”