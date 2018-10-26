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"Kanayan yara, Keşmir" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Keşmir'de devam eden trajediyi durdurmak için hemen harekete geçmek, uluslararası topluluk için zorunluluktur"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Keşmir'de devam eden trajediyi durdurmak için hemen harekete geçmek, uluslararası topluluk için zorunluluktur." dedi.

Büyükelçi Qazi, Selçuklu Gençlik Meclisi'nce Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Kanayan yara, Keşmir" konferansında, Hint askerlerinin Keşmir halkının iradesini yok sayarak, Cammu Keşmir'i işgal ettiği 27 Ekim'in "Kara Gün" olarak anıldığını söyledi.

Gençlerin düzenlediği programın Keşmir'in ezilen insanlarıyla dayanışma için önem teşkil ettiğini belirten Qazi, Cammu Keşmir'in, uluslararası anlaşmazlık bölgesi olduğunu aktardı.

- "Keşmir, dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği yerdir"

Qazi, bu bölgenin BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde çözülmemiş olarak kalan en eski meselelerden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Keşmir, dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği yerdir. İşgal altındaki Keşmir dünyadaki en militarize omuş yerlerden biridir. Ölümcül silahlarla donatılmış 700 binden fazla Hintli işgal güçleri, zalimlikler yapmaları için kendilerine dokunulmazlık sağlayan kanunlarla beraber devlet terörünü en kötü şekilde uygulamaktadır. 1989'dan bu yana 700 binden fazla Keşmirli, Hint işgal güçlerince öldürülmüştür. Çoğu gözaltındadır. Binlerce toplu mezar ortaya çıkarılmış, on binden fazla kadına tecavüz edilmiş, saldırılmıştır."

- "Dünya, kalıcı çözüm bulmak için elinden geleni yapacaktır"

Hiçbir cezalandırma olmadan zulmün devam ettiğini savunan Qazi, uluslararası medya ve insani kuruluşlara işgal edilen bölgede giriş izni verilmediğini anlattı.

Qazi, yapılan zalimliklerin dünyanın dikkatinden uzak tutulmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hindistan, Keşmirlilerin kendi kaderini belirlemek için verdiği mücadeleyi terörizm olarak tanımlamaktadır. Bu gülünç bir durumdur. Bunlar, ne Keşmir davasının haklılığını lekeleyecek ne de Keşmirlilerin adalet arayışını durduracaktır. Keşmir'de devam eden trajediyi durdurmak için hemen harekete geçmek, uluslararası topluluk için zorunluluktur. Ümit ediyoruz ki dünya, Keşmir halkının isteklerine ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre adil, kalıcı çözüm bulmak için elinden geleni yapacaktır."

Programda, bölgede yaşananlara ilişkin tarihsel sürecin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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