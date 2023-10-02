Kanda WBC değeri nedir? WBC değeri düşüklüğü neden olur?

WBC seviyeleri genellikle bir tam kan sayımı (CBC) testi sırasında ölçülür ve normal aralık, bir yetişkinde yaklaşık 4.000 ila 11.000 hücre/mikrolitre arasındadır. WBC değerlerinin normalden yüksek veya düşük olması birçok farklı sağlık durumunun belirtileri olabilir. Örneğin yüksek WBC seviyeleri enfeksiyonlar, enflamasyon veya bazı kan hastalıklarının bir işareti olabilirken, düşük WBC seviyeleri bağışıklık sistemi sorunlarını, kemik iliği bozukluklarını veya ilaçların yan etkilerini yansıtabilir.
WBC, beyaz kan hücreleri (White Blood Cell) kısaltmasıdır. WBC değeri bir kişinin kanındaki beyaz kan hücrelerinin sayısını ifade eder. Beyaz kan hücreleri vücudu enfeksiyonlardan ve yabancı maddelerden korumakla görevli olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. WBC değeri genellikle bir tam kan sayımı (CBC) testi sırasında ölçülür ve hücre sayısı mikrolitre başına ifade edilir.
WBC değeri bir yetişkinde normal aralık olarak yaklaşık 4.000 ila 11.000 beyaz kan hücresi/mikrolitre arasında olabilir. Bu değerler kişinin sağlık durumuna ve yaşına göre değişebilir. WBC seviyeleri vücudun enfeksiyonlara karşı tepkisi veya inflamasyon durumları gibi birçok farklı faktörden etkilenebilir. Dolayısıyla WBC değeri bir kişinin sağlık durumunun izlenmesi, enfeksiyonların veya diğer tıbbi durumların teşhisi ve takibi için önemli bir laboratuvar parametresidir.
WBC (beyaz kan hücresi) düşüklüğü, birçok farklı nedenin sonucu olabilir ve genellikle bağışıklık sistemi sorunlarına işaret edebilir. Bazı ilaçlar kemik iliği üretimini etkileyebilir ve bu da WBC düşüklüğüne neden olabilir. Örneğin kemoterapi ilaçları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veya bazı antibiyotikler WBC seviyelerini azaltabilir. Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar bazen WBC seviyelerinin düşmesine yol açabilir, çünkü enfeksiyon sırasında beyaz kan hücreleri enfekte bölgeye yönlendirilir.
Kemik iliği,WBC ve diğer kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliği sorunları WBC üretimini etkileyebilir. Örneğin aplastik anemi kemik iliği işlevinin ciddi bir şekilde bozulduğu bir durumdur. Aşırı yetersiz beslenme veya besin eksiklikleri, WBC seviyelerinin düşmesine yol açabilir. Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemi tarafından kendi vücut hücrelerine saldırmasına neden olabilir ve bu da WBC seviyelerini etkileyebilir. Radyoterapi, kanser tedavisi sırasında kullanılan yüksek enerjili ışınlar, kemik iliği hücrelerini etkileyebilir ve WBC seviyelerini düşürebilir.
WBC (beyaz kan hücresi) düşüklüğü belirtileri, düşük beyaz kan hücresi seviyelerine bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanır. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve düşük WBC seviyeleriyle ilişkilendirilen yaygın belirtiler şunlar olabilir:
WBC düşüklüğü tıpta lökopeni olarak bilinir. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Beyaz kan hücresi sayısındaki azalma, enfeksiyonlara yakalanma riskini artırabilir. WBC düşüklüğü aşağıdaki hastalıkların belirtisi olabilir:
WBC (beyaz kan hücresi) düşüklüğü ciddi bir sağlık sorunu olabilir. WBC seviyeleri normal aralığın altına düştüğünde (genellikle 4.000 hücre/mikrolitre veya daha düşük), bu durum daha ciddi bir sorun olarak kabul edilir. Düşük WBC seviyeleri kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Eğer düşük WBC seviyeleri nedeniyle kişi sık sık enfeksiyonlar geçiriyor, ateş, şiddetli halsizlik veya diğer belirgin sağlık sorunları yaşıyorsa, bu durum daha tehlikeli kabul edilir.
Düşük WBC seviyelerinin altında yatan nedenler tehlikeli olabilir. Örneğin kemik iliği sorunları, otoimmün hastalıklar veya kanser gibi ciddi sağlık sorunları WBC düşüklüğünün nedenleri olabilir. Düşük WBC seviyeleri tedaviye yanıt vermiyorsa veya seviyeler düşmeye devam ediyorsa bu durum tehlikeli olarak kabul edilebilir.
WBC (beyaz kan hücresi) seviyelerini artırmak için öncelikle altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. WBC seviyelerinin düşmesine neden olan nedeni ele almadan sadece WBC seviyelerini yükseltmeye odaklanmak sorunun çözümünü sağlayamayabilir. Beslenme, WBC düşüklüğü tedavisinde önemli bir rol oynar. Protein, B12 vitamini ve folik asit açısından zengin bir diyet beyaz kan hücresi üretimini desteklemeye yardımcı olabilir. WBC düşüklüğü için tedavi önerileri:
WBC (beyaz kan hücresi) düşüklüğü durumunda, bağışıklık sisteminizi desteklemek ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirmek için dengeli ve sağlıklı bir diyet önemlidir. WBC düşüklüğü olan kişilerin yararlanabileceği bazı beslenme önerileri:
WBC yani lökosit sayısı kandaki beyaz kan hücresi sayısını ifade eder. Sağlıklı bir yetişkinde kanda 1 mikrolitrede 4.000 ila 10.000 lökosit bulunur. Bu değerin altındaki bir lökosit sayısı lösemi belirtisi olabilir. Ancak lösemi teşhisi için yalnızca lökosit sayısına bakmak yeterli değildir. Lösemide beyaz kan hücrelerinin türü ve şekli de değişir. Bu nedenle lösemi tanısı için tam kan sayımı, kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi gibi testler yapılır.
Lösemi kemik iliğindeki kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile karakterize bir kan kanseri türüdür. Lösemide kemik iliği, normal beyaz kan hücreleri yerine anormal beyaz kan hücreleri üretir. Bu anormal beyaz kan hücreleri, enfeksiyonlarla savaşmak yerine, enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelir.