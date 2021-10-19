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  4. Kandahar'da camiye yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kandahar'da camiye yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

19.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor. Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.

KORİDORDA BOMBAYI PATLATIYOR

Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.

Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.

47 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan DEAŞ
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