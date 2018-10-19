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Kandahar’daki Seçimler Saldırı Yüzünden Ertelendi

19.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Afganistan Seçim Komisyonu, Kandahar’da dün üst düzey bir güvenlik toplantısını hedef alan saldırının ardından bu bölgedeki seçimleri bir haftalığına erteledi

Kandahar’daki Seçimler Saldırı Yüzünden Ertelendi

Afganistan Seçim Komisyonu, Kandahar’da dün üst düzey bir güvenlik toplantısını hedef alan saldırının ardından bu bölgedeki seçimleri bir haftalığına erteledi. Kandahar polis müdürü dahil en az iki üst düzey vilayet yetkilisinin hayatını kaybettiği saldırı sırasında Afganistan’daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General Scott Miller da içerdeydi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taleban, hedeflerinin General Miller olduğunu belirtti. Amerikalı general saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.

Erteleme kararı, militanlara karşı sertliğiyle bilinen polis müdürü General Abdul Razik’in cenazesinin kaldırıldığı bir zamanda alındı. Bağımsız Seçim Komisyonu sözcü yardımcısı Aziz İbrahimi, Razik’in ölümünün yasını tutanlara cenaze törenleri için daha fazla zaman tanımak istediklerini söyledi.

Saldırıda Kandahar İstihbarat Müdürü Abdul Mohmin de yaşamını yitirdi. Yaralanan Vali Zalmay Vesa’nın durumu ise belirsiz. Bazı haberlere göre Vesa Kandahar’ın dışındaki bir NATO hastanesine nakledildi.

Toplantıda Cumartesi düzenlenmesi planlanan meclis seçimlerinin güvenliğin sağlanmasına ilişkin planlar tartışılıyordu. Toplantı henüz bitmişken elit Afgan muhafızlarından biri toplantıdan çıkan heyete silahını doğrulttu.

Saldırıda iki Afgan polisi de hayatını kaybetmiş, üçü de yaralanmıştı.

NATO, biri asker ikisi sivil üç Amerikalı’nın da yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kandahar polis müdürünün öldürülmesinin güvenlik durumunu kökten zayıflatmasını beklemediğini, Afgan güçlerinin Razik’siz de Taleban’a karşı mücadeleyi sürdürebilecek olgunluğa eriştiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi de Afganistan’daki saldırıları kınayarak, seçimleri engellemeye yönelik şiddet ve tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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