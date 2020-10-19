HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?

Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

En kısa tabiri ile kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısını belirleyen WBC değeri, enfeksiyon varlığında etkinliğini artırır ve normal bir insanda olması gereken değerin birkaç katına kadar çıkabilir. “Kan tahlili wbc nedir ve bu değerin normal sınırları nelerdir?” sorularına en doğru cevabı ise yazımızda sizler için derledik!

Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?

İçindekiler

  • WBC Nedir?
  • WBC Tipleri Nelerdir?
  • Sağlıklı Bir Bireyin Sahip Olması Gereken WBC Değeri Nedir?
  • WBC Yüksekliği Ne Anlama Gelir?
  • WBC Oranının Vücutta Azalması Ne Anlama Gelir?

Vücut herhangi bir enfeksiyon durumunda kanda bulunan White Blood Cell değerlerinde bir miktar artış gözlemlenir. Bunun sebebi ise mikroplara karşı vücudun savaşması ve bağışıklık sisteminin vücuda giren yabancıları ortadan kaldırmak istemesidir. Olması gereken kan tahlili wbc değeri yetişkinler 4 bin mcL olması gerekirken, vücutta yaşanan bir enfeksiyon durumunda bu değer 10 bin mcL üzerinde görülmektedir.

WBC Nedir?

“Wbc degeri nedir?” sorusu özellikle kan sonuçlarında bu değeri yüksek gelen kişilerin merak ettiği sorulardan biri haline gelmiştir. Dolaşım sisteminin bir parçası olan kan, yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirmemiz için gereken dengeyi sağlar. İdeal vücut ısısını kontrol eder ve dokulara oksijen taşır. Bunun yanı sıra vücudun beslenmesi, hormonların taşınması, asit, baz, tuz ve su dengesi korunmasında önemli bir payı vardır. İşte tüm kan hücrelerinin %1’lik kısmını oluşturan beyaz kan hücreleri ise, vücudun savunma sisteminden sorumludur. Kandaki iltihap hücreleri yani WBC bir diğer adıyla LEU yani lökosit olarak bilinir. Beyaz akyuvarlar olarak bilinen WBC enfeksiyon durumunda birincil savunmadan sorumlu kan hücresidir. Hızlı bir şekilde vücudun savunmasına yardımcı olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder. Bu çoğalma vücudun hangi oranda enfeksiyon kaptığının göstergesi olabilir. WBC değerleri kişiden kişiye ve enfeksiyon durumundan dolayı farklı şekillerde görülse de 5 ana görev tipi bulunur.

WBC Tipleri Nelerdir?

Hemogram wbc vücutta 5 farklı tipte bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Nötrofiller, Lenfositler, Monosit ve Makrofajlar, Eozinofiller ve Bazofiller’dir. Nötrofil WBC, %55-70 oranında bulunur. Yabancı organizmaların varlığında ilk müdahale eden WBC tipidir. Vücuttaki bakteri, mantar ve diğer zararlı mikroorganizmaların varlığını en aza indirmek ve yok etmek için var gücüyle çalışır. Bazı kimyasal enzimler bırakarak görevini yerine getirir. Bir diğer tabirle vücuda giren yabancı mikroorganizmaların sindirilmesini sağlayarak onları kalıcı bir şekilde yok eder.
Lenfositler ise lenf dokusunda ve kemik iliğinde bulunan WBC tipidir. Büyük bir bölümü insan vücudunun göğüs bölgesindedir. Lenf bezlerine girerek T hücresine dönüşür ve dalak, bademcik ve bağırsağa kadar ulaşabilir. Lenfositler bünyeye giren yabancı mikroorganizmaları uyararak saldırmalarını engellemeye çalışır.
Monosit ve makrofajlar ise WBC hücrelerinin yaklaşık %8’ini oluşturur. Kemik iliği tarafından meydana gelen monosit ve makrofajlar bakterilerin varlığında onları yok eder ve sonrasında ise ölü mikroorganizmaları ortamdan temizler.
Eozinofiller ise inflamasyona sebep olan parazitlerin vücuda saldırmasını engeller. Bir takım alerjik reaksiyonlarda bu duruma yol açan mikroorganizmaların vücudu iltihaplandırmasının önüne geçerek vücudu korur.
Son olarak bazofiller ise en az sayıda bulunan WBC tipidir. Kanın akışkan yapısının dokusunu artırır ve parazitler ile mücadele eder. Kanser hücrelerinin yok edilmesi gibi bir takım görevleri bulunur.

wbc kan degeri

Sağlıklı Bir Bireyin Sahip Olması Gereken WBC Değeri Nedir?

Wbc kan değerleri laboratuvar ortamında mcL yani mikrolitre olarak ölçülür. Yetişkin ve sağlıklı bir bireyde bulunması gereken normal seviyesi mcL oranı yaklaşık 4 bin ile 10 bin mcL civarında olabilir. Bu durum yenidoğan bebeklerde biraz farklılık gösterebilir. Yenidoğadan bebeklerde WBC oranı bir yetişkine oranla daha fazladır. Bu oran 9 bin ile 30 bin mcL olarak bebekten bebeğe değişebilir. 2 yaşındaki küçük çocuklarda ise WBC oranı 6 bin mcL ile 17 bin mcL arasında değişir. Yani kısacası vücutta bulunan WBC değeri yaşa ve enfeksiyon durumuna göre değişkenlik kazanabilir.

WBC Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Vücutta bulunan “kan tahlili wbc nedir?” sorusuna yanıt arayanlar Wbc’nin ne olduğunu öğrendikten sonra bu değerin neden tahlillerde yüksek çıktığını sorgular. Bazı rahatsızlıklar ve yabancı mikroorganizma varlığı bu oranın yükselmesindeki en büyük etmenlerdir. Kısaca sıralamak gerekirse kanda bulunan 5 tip Wbc türünün artışı şu sebeplere bağlı olabilir;

  • Gebeliğin ilk zamanlarında,
  • Stres ve anksiyete gibi durumlarda,
  • Bir takım hormonal bozukluklarda,
  • Düzenli kullanılan bazı ilaçlar,
  • Sıklıkla sigara kullanımı,
  • Büyük bir efor harcayarak aşırı egzersiz yapmak,
  • Kronik böbrek yetmezliği,
  • Lösemi,
  • Splenektomi, dalağın alınması,
  • Miyeloproliferatif ve bağışıklık sisteminde yaşanan bozukluklar,
  • Hemoliz yani kan parçalanması sorunları,
  • Kalp krizi gibi durumlarda kanda bulunan WBC oranında artış gözlemlenmesi olasıdır.

WBC Oranının Vücutta Azalması Ne Anlama Gelir?

Tıptaki adı lökopeni olan beyaz kan hücrelerinin düşüklüğü “wbc tahlili nedir?” sorusuna cevap arayanların aklına gelen ikinci sorudur. WBC tahlillerinde kimi zaman bu değer düşük olsa da bir takım hastalıklar bu değerin düşmesinde rol oynar. Bu durumda vücudun savunma mekanizması tehlikeye girebilir ve vücuda giren yabancı mikroorganizmalar WBC varlığının azlığı sayesinde çoğalabilir. Bunun sonucunda ise savunma mekanizmasını düşürerek iltihaplanmalara sebebiyet verebilir. HIV virüsü, kemoterapi, karaciğer hastalıkları, brusella, vitamin eksikliği, otoimmün hastalıklar gibi durumlarda vücutta bulunan WBC oranı düşer ve bu durumda savunma mekanizması tehlike altına girebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Çocukların beslenme çantasını hazırlarken dikkat!Çocukların beslenme çantasını hazırlarken dikkat!
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sık mangal yapanlar dikkat! Mide kanserine neden olabilir
Sık mangal yapanlar dikkat! Mide kanserine neden olabilir
Çocukların beslenme çantasını hazırlarken dikkat!
Çocukların beslenme çantasını hazırlarken dikkat!
Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Karabiber, patates...
Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Karabiber, patates...
65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor
İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat! Giderek artıyor
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.