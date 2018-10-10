Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

İtirafçı Terörist T.G. ifadesinde, terör elebaşlarından Karayılan'ın korumasının bu kavga sonucunda Ç. E isimli kadın teröristle Avrupa’ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin ise örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini söyleyerek "En son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek terörist benzer nedenlerle infaz edildi" dedi.

SAPIK İLİŞKİLER YUMAĞI KANDİL

Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.



