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Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kadınları kandırarak dağa çıkmaya ikna eden PKK'nın çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan T.G. isimli terörist ifadesinde; elebaşı Murat Karayılan’ın çarpık ilişki içinde olduğu Ç.E. adlı bir kadın terörist yüzünden kendi korumasıyla kavga ettiğini söyledi.

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

İtirafçı Terörist T.G. ifadesinde, terör elebaşlarından Karayılan'ın korumasının bu kavga sonucunda Ç. E isimli kadın teröristle Avrupa’ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin ise örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini söyleyerek "En son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek terörist benzer nedenlerle infaz edildi" dedi.

SAPIK İLİŞKİLER YUMAĞI KANDİL

Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
Kandil terörist YPG/PKK'lı terörist

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu çarpıklığı bilmeyen varmı ki..Öküz gibi adamlar yeyip içip yatıyorlar Cinsel İhtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar. Dağa götürdükleri kızlarla ve .... Devrim halk kurtuluş sosyalizm bunlar palavra Adamalr orada tecevüzhane kurmuşlar birilerinin çocuk yaştaki kızlarına tecavüz ediyorlar. şerefsiz Avrupada bunlara "laik çağdaş ışid düşmanı.." diyerek destek veriyor. AKLI olan çocuğuna sahip çıkar.
@yedidaginaslani aynen katılıyorum sana kardeşim
demekki o alta yatanlar, izbe mağaralarda yatanlar, köle ruhlu yaratılmışlar. köle muamelesi görmeden yaşamak, aşağılanmadan yaşamak onları rahatsız ediyor. o akımın peşine gidip pisi pisine ölmek üzere olanlara ne diyelim ALLAH akıl versin diyelim. insanca yaşamayı kendilerine yakıştıramıyorlar.
BUNLARI GÖRE GÖRE TERÖRİSTLERE SEMPATİ DUYANLARA DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM.
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