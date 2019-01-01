'Kandil feneri' geleneğini yaşatıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ali Hikmet Çömlekçi (78), 10 yaşından bu yana Manisa'ya özgü bir gelenek olan 'kandil feneri' üretiyor. Çömlekçi, geçmiş zamanlarda evlenecek çiftlerden erkek tarafının kız evine giderken gelenek gereği yanında götürdüğü 'kandil feneri'ni yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu işi ölene kadar yapmaya devam edeceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde bakkal dükkanı işleten, evli ve 1 çocuk babası Ali Hikmet Çömlekçi, eski bir gelenek olan 'kandil feneri'ni yaşatmaya çalışıyor. Tunca Mahallesi'ndeki evinin bir odasında kendisine 5 metrekarelik çalışma ofisi oluşturan Çömlekçi, 68 yıldır bakkal dükkanından kalan zamanlarında burada 1 metre boyundaki bir sopaya, halka şeklinde kesilmiş kartonları belirli aralıklarda takıp, üzerine mum yerleştirip, çeşitli figürlerle, renkli kağıt ve jelatinlerle süsleyerek kandil feneri yapıyor. Çömlekçi, kandil feneri geleneğinin Manisa'ya özgü olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kandil fenerinin geçmişi, Manisa'nın Bizanslılardan alındığı 1313 yılına dayanır. Manisa Bizanslılardan alındığında 3 ayların başlangıcı Regaib Kandili'ne denk gelmiş. İlk kandil feneri de o zaman yapılıp, yakılmış. Kandil feneri Manisa'ya özgü, unutulmaya yüz tutan bir gelenek. Regaip Kandili'nde kız evine götürülür. Kız evinden erkek evine gelirse bu da büyük gurur olarak görülür. Regaib Kandili'nden sonra kız evi, gelin adayının arkadaşları ile kına gecesi yapar. Kına gecesinin bir bölümünde de gelin adayı üzerindeki mumunu yaktığı kandil fenerinin üzerinden atlayıp dilek tutar ve eğlenirdi." 10 yaşından bu yana yaptığı kandil fenerlerinin tanesini 20 liradan satan Çömlekçi, "Özellikle 1980'li yıllarda bu gelenek çok yaygındı. Manisa'da Regaib Kandili'nde çoluk çocuk herkes kandil feneri satardı. Bu işten geçmişte çok iyi paralar kazandım ama artık bu geleneğin yaşaması, gelecek kuşaklara taşınması için uğraşıyorum. Bu geleneği yaşatmakta kararlıyım ve en az bir kişiye de bu işi öğreteceğim" dedi. Gençlerin kandil fenerini bilmemesine üzüldüğünü söyleyen Çömlekçi, "Kandil feneri dediğim zaman, 'İsmini ik kez duyduk. Uçuyor mu' diye soruyorlar. Dilek balonu ile karıştırıyorlar. Bu durum beni üzüyor. Ancak ne olursa olsun kandil fenerini anlatmaya ve üretmeye ölene kadar devam edeceğim. Hediyelik eşya satan bazı yerlerden sipariş geliyor. İlerleyen yaşım nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyorum" dedi.

