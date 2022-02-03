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  4. Kandil gecesi okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

Kandil gecesi okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

03.02.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edecek. Bu özel günde İslam aleminin Allah için ettiği duaların kabul edildiğine inanılıyor. Regaip Kandilinde bol bol dua ve tevbe etmek tavsiye edildiği gibi ibadetleri de yerine getirmek gerekiyor. Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur? Bu gecede Regaip Kandili Duası okunuyor. İşte Regaip Kandili gecesi okunacak dualar...

Kandil gecesi okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

Regaip Kandili gününde Müslüman aleminin dua etmesi ve zikir çekmesi tavsiye ediliyor. Edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılan bu günde okunacak duaları haberimize ekledik. Özellikle akşam namazından sonra dua etmenin, zikir çekmenin ve namaz kılmanın çok sevap olduğu ifade ediliyor. İşte Regaip Kandili gecesi okunacak dualar...

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMANA DENK GELİYOR?

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe akşamı idrak ediyor. Yani Regaip Kandili gecesi, 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan geceyi ifade ediyor. Regaip Kandili günü ise 4 Şubat Cuma günü olacak.

Kandil gecesi okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

REGAİP KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Okunuşu:"Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

Meali: "Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!" duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir." duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

REGAİB KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Regaip Kandili'nde Kuran-ı Kerim'in okunması veya dinlenmesi tavsiye edilir. Regaip Kandili'nde nafile ve kaza namazlar kılınmalı, geçmişin üzerinde düşünülmeli, tevbe ve istiğfar edilmeli, küsler barıştırılmalıdır. Edilen duaların kabul edileceğine inanılan Regaip Kandili'nde yardıma muhtaç olanları sevindirmek, dua etmek ve eş, dost, kabir ziyaretinde bulunmak gerekir.

Kandil gecesi okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili gecesi hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

RECEBİ ŞERİF AYI DUASI NEDİR?

--- Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi;" Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU NASIL OKUNUR?

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili

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