HABER

Kandil, kadın terörist yüzünden birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

GÜVENLİK güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan T.G.

ANKARA, (DHA)- GÜVENLİK güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan T.G. isimli terörist, ifadesinde; elebaşı Murat Karayılan’ın çarpık ilişki içinde olduğu Ç.E. adlı bir kadın terörist yüzünden kendi korumasıyla kavga ettiğini söyledi. İtirafçı Terörist T.G. ifadesinde, terör elebaşlarından Karayılan'ın korumasının bu kavga sonucunda Ç. E isimli kadın teröristle Avrupa’ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin ise örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini söyleyerek "En son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek terörist benzer nedenlerle infaz edildi" dedi.
SAPIK İLİŞKİLER YUMAĞI KANDİL
Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Makyaj malzemelerinin olduğu çantadan uyuşturucu çıktıMakyaj malzemelerinin olduğu çantadan uyuşturucu çıktı
Bulgaristan'daki gazeteci Victoria cinayetinin şüphelisi Almanya'da yakalandıBulgaristan'daki gazeteci Victoria cinayetinin şüphelisi Almanya'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.