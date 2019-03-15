İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimi bir beka seçimi haline getiren, sırf koltuk için sırf üç beş belediye başkanlığı daha fazla alabilmek için PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki büyük oyuncunun tezgahına gelen, şer ittifakı partileridir." dedi. Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" programında, 31 Mart yerel seçimlerinde aynı 24 Haziran'daki gibi başka bir tezgahın ortaya çıktığını belirterek, "Nasıl 24 Haziran'da Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı PKK'yı Meclise taşımışsa, yine aynı anlayışla beraber bu zillet ittifakı PKK'yı belediye meclislerine taşıyacak." diye konuştu. "Doğudaki belediyeleri PKK'ya teslim edecek, batıdakileri de PKK ile paylaşacaklar." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti: "Amerika'nın 'alma' dediğini almayacak, 'girme' dediği yere girmeyecek bir Türkiye çizgisi istiyorlar. Net söylüyorum, onlar o Türkiye'yi ancak rüyalarında görürler. Türkiye'nin susmasını istiyorlar, yine onlara el açmasını, uslu çocuk olmasını istiyorlar. 31 Mart yerel seçimlerine 'beka seçimi' diyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Bu seçimi beka seçimi haline getiren AK Parti ve MHP değildir. Bu seçimi bir beka seçimi haline getiren, sırf koltuk için, sırf üç beş belediye başkanlığı daha fazla alabilmek için PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki büyük oyuncunun tezgahına gelen şer ittifakı partileridir. Kandil listeyi yapmış, HDP kuryesine vermiş ve CHP'ye göndermiştir. O da ittifak arkadaşlarına dağıtmıştır. Tablo budur. 299 HDP'liyi listelerine almışlar. Gerçi o yüzünde meymenet olmayan adam 300'ün üzerinde diyor, kendileri de itiraf ediyorlar zaten."

- "Bu kişinin meclis üyesi adaylığını biri bana açıklasın" Soylu, belediye meclis üyeliklerine aday gösterilen bazı kişilere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İsmi Ü.A, 2014'te Van Özalp'te Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle çıkan çatışmada öldürülen 'Şahan Gabar' kod adlı bir teröristin ölümünü protesto etme amacıyla Çaldıran ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılıyor, yürüyüş sırasında Çaldıran Tugay Komutanlığı önünde nizamiyeleri taşlayarak molotofkokteyli atıyorlar, MOBESE'leri kırıyorlar, güvenlik güçleriyle taşla, molotofkokteyleriyle çatışıyorlar. Bu kişi, bu olayın hem içinde hem de organize eden kişilerden biri ve bu seçimde İstanbul Sancaktepe İlçe Belediye Meclis üyesi adayı. Peki CHP'den mi aday? Hayır. İYİ Parti'den, Meral Akşener'in partisi. Hani kazayla da olsa altı ay kadar İçişleri Bakanlığı yapmış Meral Akşener'in partisinden aday. Madem bu belediye seçimi beka seçimi değil, bu kişinin meclis üyesi adaylığını biri bana açıklasın. Çok iyi belediyecilik mi biliyor? Hizmet için mi geliyor?"

Bunun gibi yüzlercesi bulunduğunu anlatan Soylu, "Saadet Partisi'nin listesinde de CHP'nin listesinde de İYİ Parti'nin listesinde de bu adamlar var." dedi. - "1996 yılında PKK faaliyetinden gözaltına alınmış" Soylu, İYİ Parti Kocaeli Başiskele İlçe Belediye Meclis üyesi listesinde bulunan adaya ilişkin ise şunları kaydetti: "Sıkı durun, 2010 yılında terör örgütü adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet gösterirken 2012 yılında güvenlik güçlerine teslim olmuş adam var. 1996 yılında da PKK faaliyetinden gözaltına alınmış. Bunlar tövbekar mı olmuşlar, dağdan inmişler de belediyeci mi olmuşlar? Biz mi uyduruyoruz bu adamları, YSK'ya verilmiş listede bu adamların hepsi var. 2011 yılında Apo'nun cezaevi şartları iyileşsin diye açlık grevi yapan adamı İYİ Parti neden Bitlis Hizan İl Genel Meclisi üyesi adayı gösterir, birisi bana bunu izah etsin. Çok zor bir soru mu soruyorum? Madem HDP ile PKK ile iş birliği içinde değiller, bana bu adamların normal insanlar olduğunu, sıradan vatandaşlar olduğunu, İYİ Partili olduklarını izah etsinler."

Bakan Soylu, Saadet Partililere şöyle seslendi: "Acaba genel merkezinize bir adam size başvursa, elinde de bir öz geçmiş olsa, öz geçmişinde 2015 yılında etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesine katıldığı, operasyonları protesto etmek için Cizre'ye gittiği, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı yazsa, acaba bu adamı Saadet Partisi'nin Genel Merkezine kapı görevlisi olarak alır mısınız, almaz mısınız? Ne oldu sizin vicdanınız mı çürüdü? Eğer böyle bir adamı kapı görevlisi olarak almazsanız, neden böyle bir adamı, ismi N.Ç. tutup da Saadet Partisi listesinde Siirt Şirvan İlçe Belediye Meclis üyesi adayı yaptınız?" - "PKK'yı Truva atıyla beraber belediye meclislerine sokmak istiyorlar" İYİ Partinin, Saadet Partisinin CHP ile beraber bu işin içerisinde olduğunun altını çizen Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılın Cumhur İttifakı'nın gücüyle Türkiye'nin bir sıçrama yılı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'de fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de yine ekonomik saldırılarda belinin bükük, boynunun eğik, dizlerinin mecalsiz olmasını istiyorlar. Türkiye'nin istihdam, nakit para problemi olsun, yine Türkiye bize el açsın, Türkiye yatırım yapmasın, yarınlara umutla bakmasın istiyorlar." diye konuştu.

Soylu, hem CHP'nin hem Saadet Partisinin hem de İYİ Partinin, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da yaptığına ortak soyunduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Beni bağışlayın, tam bir Truva atlığı yapıyorlar ve PKK'yı Truva atıyla beraber belediye meclislerine sokmak istiyorlar. İmamoğlu, Truva atıdır İstanbul'da, güya bizim hemşehrimiz. İmamoğlu sana sesleniyorum, Karadenizli, PKK'ya Truva atlığı yapmaz, Karadenizli PKK'nın Azrail'i olur. Onları belediye meclis üyeliğine taşımazlar. Daha ne kadar sıkıntı çekeceğiz? Gelecekler belediye meclis üyeleri olarak, belediye meclis toplantılarında dilekçe verecekler, diyecekler ki 'şu teröristin ismini şu meydana verelim, şu teröristin ismini şu sokağa verelim.' Bu milletvekilliği gibi değil, Millet Meclisi gibi değil, orada hafif bir hır gür olur hemen ayrılırlar ama belediye meclislerinde o kavga, o fitne tohumu devam eder, kaos çıkar. Allah muhafaza kan çıkar oralarda. Bu ülkeyi yeniden bir iç kargaşaya yöneltebilecek bir anlayışı görüyorum. İçişleri Bakanı olarak uyarıyorum, bunu ülkemizin yarınları için son derece tehlikeli buluyorum."