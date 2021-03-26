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Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün, bugün mü yarın mı?

26.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler gibi birçok şeyi araştıran Müslümanlar için tüm detayları haberimizde derledik. Berat Kandili, anlam olarak günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelmektedir.

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün, bugün mü yarın mı?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. Gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanların af ve bağışlama ile günahlarından arınacaklarını umdukları gün olarak bilinmektedir. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, Müslümanlar arasında önemli bir yere sahiptir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecesini ihya edebilmek için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tövbe edilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

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Berat Kandili hakkında Hz.Ali (R.A.)’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. “Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.”

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BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der”

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Hz. Muhammed Berat Kandili için; "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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