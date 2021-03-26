Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün, bugün mü yarın mı?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. Gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanların af ve bağışlama ile günahlarından arınacaklarını umdukları gün olarak bilinmektedir. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, Müslümanlar arasında önemli bir yere sahiptir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecesini ihya edebilmek için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tövbe edilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

Berat Kandili hakkında Hz.Ali (R.A.)’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. “Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.”