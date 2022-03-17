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Kandil orucu için iftar vakti ve iftar saati ne zaman? 2022 Berat Kandili İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri!

17.03.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili bugün yani 17 Mart 2022 tarihi itibariyle idrak ediyor. Mübarek Berat Kandili'nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sahur ve iftar saatleri araştırılıyor. Peki kandil orucu iftar vakti ve iftar saati ne zaman? İşte 2022 Berat Kandili İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar saatleri!

Kandil orucu için iftar vakti ve iftar saati ne zaman? 2022 Berat Kandili İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri!

Berat Kandili'nde "İftar vakti ne zaman?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle beraber Berat Gecesi ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki kandil orucu için iftar vakti ve iftar saati ne zaman?

2022 BERAT KANDİLİ ORUCU İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

17 Mart 2022 Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.
17 Mart 2022 Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.
17 Mart 2022 Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27'dir.
17 Mart 2022 Perşembe Berat Kandili iftar vakti Bursa için saat 19.19'dur.

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyurmaktadır: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"

Ayrıca kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilmektedir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar ise kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" dennmektedir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denilmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmektedir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu söylenmektedir:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"


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