HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kandil simidi tarifi: Berat Kandili için evde kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi tarifi: Berat Kandili için evde kandil simidi nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

7 Nisan akşamı Berat Kandili idrak edilecek. Türkiye’de de pek çok kişi koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayıp evde oturuyor. Kandil simidi almaya çıkmak istemiyorsanız evdeki malzemelerle evde kandil simidi yapabilirsiniz. İşte lezzetli kandil simidi tarifi...

Kandil simidi tarifi: Berat Kandili için evde kandil simidi nasıl yapılır?

2020 yılının Berat Kandili vakti geldi. 7 Nisan gecesi Berat Kandili idrak edilecek. Türkiye’de bir gelenek olarak kandillerde pastaneler Berat Kandili satar. Ancak koronavirüs nedeniyle bu ne kadar yapılabilecek soru işareti? Pek çok kişi mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyor. Yine de kandil geleneğini sürdürüp lezzetli bir kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi yapabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzeme Listesi:

  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket Sana Margarin
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • Göz kararı un
  • 1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı:

  • Adım 1: Yumurta akı hariç bütün malzemelerİ karıştırıp hamur yapın. Yarım saat dinlendirin.
  • Adım 2: Küçük simitler yapın. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörekotuna bulayın.
  • Adım 3: Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
kandil simidi Kandil simidi tarifi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

Diğer Haberler
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı'ndan sıralı boş mezar yeri açıklaması

Sosyal medyada olay oldu! Sıralı boş mezar yeri açıklaması

Berat Kandili mesajları 2020: Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Niğde'de bir belde daha karantinaya alındı

Niğde'de bir belde daha karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı: KPSS 2020 sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları belli oldu!

Yer: İzmir! 95 yaşında koronavirüsü yendi, oynayarak çıktı

Yer: İzmir! 95 yaşında koronavirüsü yendi, oynayarak çıktı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Meclis'te 3 kişide vaka tespit edildi

Mustafa Şentop: Meclis'te 3 kişide vaka tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.