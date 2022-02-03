Kandil simidi tarifi, nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Doğru malzemelerle evlerinizde harika kandil simidi hazırlayabilirsiniz. Kandil akşamlarının aranan lezzeti kandil simidi tarifi pek çok kişi tarafından biliniyor olsa da aranızda bilmeyen ya da ilk defa yapacak olanlarınız da mevcuttur. İlk defa yapacaklar için kandil simidi tarifi ve kandil simidi yaparken hangi malzemeler kullanılır haberimizde yer verdik.
Kandil simidinin üzeri için;
-1 yumurta beyazı
Susam
Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz şeker ve yumurta sarısı karıştırılır daha sonra un ve kabartma tozu eklenir orta yumuşak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.
• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker
Kandil simidinin üzeri için;
• Yumurta
• Susam tercih edebilirsiniz.
Bir kapta un ve kabartma tozu dışında tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelerek yoğuralım. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselere koyarak hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.
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