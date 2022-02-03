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Kandil simidi tarifi, nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

03.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil simidi her kandilin vazgeçilmez tadıdır. Evde pratik olarak hazırlayacağınız ister mahlepli isterseniz mahlepsiz kolay kandil simidi tarifleri bulunmaktadır. Kandil akşamlarının göz bebeği olan kandil simidi tarifi bu mübarek günlerde aranan tarifler arasında hep yerini alır. İşte kandil simidi tarifi ve kolaylıkla evde bulabileceğiniz kandil simidi malzemeleri. ..

Kandil simidi tarifi, nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Doğru malzemelerle evlerinizde harika kandil simidi hazırlayabilirsiniz. Kandil akşamlarının aranan lezzeti kandil simidi tarifi pek çok kişi tarafından biliniyor olsa da aranızda bilmeyen ya da ilk defa yapacak olanlarınız da mevcuttur. İlk defa yapacaklar için kandil simidi tarifi ve kandil simidi yaparken hangi malzemeler kullanılır haberimizde yer verdik.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
    1. 5 çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 125 gram margarin
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Kandil simidinin üzeri için;

-1 yumurta beyazı

  • Susam

  • Dilerseniz çörek otu da ilave edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz şeker ve yumurta sarısı karıştırılır daha sonra un ve kabartma tozu eklenir orta yumuşak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker

Kandil simidinin üzeri için;

• Yumurta

• Susam tercih edebilirsiniz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta un ve kabartma tozu dışında tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelerek yoğuralım. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselere koyarak hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.


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Regaip kandili
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