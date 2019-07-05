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Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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