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"Kandil'den talimat alanlarla aynı yolda yürüyemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Kandil'den talimat alanlarla aynı yolda yürüyemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyenlerle aynı istikamette bulunamayız. Pensilvanya'dan Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlarla aynı yerde olamayız"

ESKİŞEHİR (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'den talimat alanlarla aynı yolda yürüyemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyenlerle aynı istikamette bulunamayız. Pensilvanya'dan Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlarla aynı yerde olamayız." dedi.

Arslan, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezinde "Hak-İş Eskişehir Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ülkede yaşayan insanların yanı sıra konfederasyona bağlı tüm üyeleri 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandığa gitmeye davet ettiklerini belirtti.

Demokrasinin en temel kurallarından birisinin seçimler olduğunu söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Sandığa gideceğiz, milletimizin hayrı, geleceği, bekası için oylarımızı kullanacağız. Hak-İş olarak hiçbir seçimde hiçbir zaman üyelerimize şu şekilde oy kullanın diye bir empoze içinde olmadık. Bu hem üyelerimize büyük bir haksızlık hem de Hak-İş'e yakışmayan bir tavır. Hak-İş olarak neyi istiyoruz? Hak-İş olarak sandığa gitmeyi. Sandığa giderken sağduyulu davranmayı, milletin bekası, ülkemizin geleceği için, içeride ve dışarıda kuşatılmış bu Türkiye'nin geleceği için oy kullanmaya davet ediyoruz."

Arslan, bölgede etkin, güçlü, oyun kurucu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası için mücadele edilirken, Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatmak, terör örgütleriyle terbiye etmek ve kriz oluşturmak isteyenlere karşı uyanık olma çağrısı yaptı.

- "Türkiye'yi daha da güçlendirme sorumluluğumuz var"

"Kandil'den talimat alanlarla biz aynı yolda yürüyemeyiz." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyenlerle aynı istikamette bulunamayız. Pensilvanya'dan Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlarla aynı yerde olamayız. Bu toprakların çocukları olarak bütün farklılıklarımıza rağmen ortak vatanımız olan bu topraklarda bağımsız ve özgür bir cumhuriyeti güçlü kılma, bağımsız ve özgür bir Türkiye'yi daha da güçlendirme sorumluluğumuz var."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da Hak-İş'in tarihinin aynı zamanda Türkiye'de demokrasi mücadelelerinin de tarihi olduğunu ifade etti.

Hak-İş'in bir emek örgütü olduğunu belirten Avcı, "Aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi örgütü. Gerek 1980 darbesinde, gerek onu izleyen darbelerde, darbe teşebbüslerinde Hak-İş hep hakkın, halkın ve demokrasinin yanında durdu. Hiç gevşeklik göstermedi, geri adım atmadı. Bu mücadelede hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sendika temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Eskişehir Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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