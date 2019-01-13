AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademizle izin vermeyeceğiz. Oyumuzla izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz." dedi.

Ünal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın amacının 81 milyon vatandaşın il, ilçe, belde, köy ve mahallesinde huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve Allah rızasını kazanmak olduğunu söyledi.

Mücadelelerinin gençlerin, kızların hayallerini gerçekleştirmek adına olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Millete dayanıp, millete yaslanıp, Anadolu'ya dayanıp dünyaya mı meydan okuyorsunuz yoksa emperyalist güçlerin, küresel güçlerin kafesine düşüp Anadolu'ya savaş mı açacaksınız, hangi yerdesiniz, ona bakmak gerekiyor. Biz AK Parti olarak Anadolu'ya yaslanıp dünyaya meydan okuyoruz. Biz başkası gibi emperyalistlerle beraber olup savaşmıyoruz. Bunlar, bölgeyi çukurda hendekte boğmak isteyenler var ya, emperyalist güçlerin kafesine düşmüş kekliklerdir. Biz yaşatmak istiyoruz onlar öldürmek istiyor, biz inşa etmek istiyoruz onlar yıkmak istiyor. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diye uğraşıyoruz. Onlar kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyor, yok ediyor, tüketiyorlar."