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"Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Biz yaşatmak istiyoruz onlar öldürmek istiyor, biz inşa etmek istiyoruz onlar yıkmak istiyor. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diye uğraşıyoruz. Onlar kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyor, yok ediyor, tüketiyorlar" - "Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademizle izin vermeyeceğiz. Oyumuzla izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademizle izin vermeyeceğiz. Oyumuzla izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz." dedi.

Ünal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın amacının 81 milyon vatandaşın il, ilçe, belde, köy ve mahallesinde huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve Allah rızasını kazanmak olduğunu söyledi.

Mücadelelerinin gençlerin, kızların hayallerini gerçekleştirmek adına olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Millete dayanıp, millete yaslanıp, Anadolu'ya dayanıp dünyaya mı meydan okuyorsunuz yoksa emperyalist güçlerin, küresel güçlerin kafesine düşüp Anadolu'ya savaş mı açacaksınız, hangi yerdesiniz, ona bakmak gerekiyor. Biz AK Parti olarak Anadolu'ya yaslanıp dünyaya meydan okuyoruz. Biz başkası gibi emperyalistlerle beraber olup savaşmıyoruz. Bunlar, bölgeyi çukurda hendekte boğmak isteyenler var ya, emperyalist güçlerin kafesine düşmüş kekliklerdir. Biz yaşatmak istiyoruz onlar öldürmek istiyor, biz inşa etmek istiyoruz onlar yıkmak istiyor. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diye uğraşıyoruz. Onlar kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyor, yok ediyor, tüketiyorlar."

- "Kandile peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz"

Ünal, Türk, Kürt, Laz, Alevi 81 milyonun tek bayrak, tek devlet, tek vatan istediğini belirterek, milletin birlik ve beraberliğine tuzak kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Yerel seçimlere ilişkin de Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademizle izin vermeyeceğiz. Oyumuzla izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim size soruyorum, iradesi olmayanın siyaseti olur mu? Olmaz, siyaset irade işidir. Neden çünkü siyaset milletin iradesini sandıkta teslim alıp temsil etmektir. Bugün bunlar oy aldıkları insanları mı temsil ediyorlar yoksa dağda kalbi ve kafası 40 yıldır betonlaşmış terör baronlarını mı temsil ediyorlar. Bunlar asla oy aldıkları insanları temsil etmiyorlar. Onların bir iradesi yok. Keşke bir iradesi olsa, keşke bunlar siyaseti milletin iradesiyle yapsalar, bunlar keşke siyaseti milletin talepleriyle toplumsal ihtiyaçlarla yapsalar. Maalesef kardeşlerim bunlar bir iradesi yok. Bunların iradesi olsaydı bölgenin sokaklarını çukura çevirip el yapımı patlayıcılar ile doldurup şehirlerimizi, geleceğimizi yok etmezlerdi. Çocuklarımızın geleceğine suikast düzenlemezlerdi ama ne oldu, onlar yıktı, AK Parti yaptı, AK Parti teşkilatları yaptı, bu millete aşık olan sizler yaptınız."

Ünal, çocukların hayalleri gerçek olsun, millet huzur ve istikrar içerisinde yaşasın diye gecelerini gündüze katarak çalışmaya devam ettiklerini; gençlerin hayallerine set kuranlara, ekmeklerine kan zehir doğrayanlara izin vermeyeceklerini söyledi.

Şırnak'ta artık terör ve huzursuzluk istemediklerini aktaran Ünal, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek adına sadece eğitim kurumlarına 2018 yılında 800 milyon lira harcadıklarını, kenti ayağa kaldırmak için her türlü fedakarlığın yapıldığını sözlerine ekledi.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka da kenti "AK belediyecilikle" tanıştırmak için gece gündüz çalışacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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