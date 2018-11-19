Kandili mesajları 2018: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

2018 yılının Mevlid kandili vakti geldi. Bu akşam dualar, namazlar, ibadetler ve Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamber efendimizin doğumu idrak edilecek. Bilindiği gibi mevlid doğum zamanı demektir. Bugün ibadetlerin yanında insanlar birbilerine Mevlid Kandili mesajları da gönderecekler. Kandil mesajları göndermek de son yıllarda pek çok kimse tarafından alışkanlık haline geldi. Siz de bu mübarek günün önemini ve anlamını paylaşmak, yakınlarınıza iyi dileklerinizle birlikte dualarınızı paylaşmak için güzel, resimli, uzun veya kısa kandil mesajları gönderebilirsiniz. KISA MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI Yakınlarına lafı uzatmadan, kısa ve öz bir şekilde kandil mesajı göndererek iyi dileklerini iletmek isteyenlerden misiniz? Kısaca yakınlarınızın aklınızda ve gönlünüzde olduğunu onlar için her şeyin en iyisini dilediğinizi söylemek mi istiyorsunuz? İşte bunun için en güzel kısa Mevlid kandili mesajları... * Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

* Ey müsIüman kardeşim bugün kandiI. GönüI aI aIabiIdiğince herkesten…Bu mübarek günün maneviyatını hisset yüreğinde. HayırIı KandiIIer. * Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere… * Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun. * Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun. * Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Mevlid kandilin mübarek olsun. * Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. * Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun. * Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

* Allah'tan sevgi, sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul, kandiliniz kutlu olsun. * Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. * Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle kandiliniz mübarek olsun. * Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

* Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller. * Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. * Mevlid kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. * Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

* Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun... * Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, çoşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Mevlid kandilin mübarek olsun. * Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere. * Mevlid kandilini kutlar Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ererim. * Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun. * Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun. * Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

* Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.. * Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. * Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed"i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. * Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller. * Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaib kandilin mübarek olsun. * Bu gece çok makbuI bir gün. Peygamber efendimizin(s.a.v)dünyaya teşrif ettiği gece. Rabbimize onun aracıIığıyIa boIca dua edeIim. BağışIanmamıza vesiIe oIsun bugün. HayırIı KandiIIer.

* Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Mevlid kandili mübarek olsun. * Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. * Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Mevlid kandiliniz hayırlı olsun. UZUN MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI Mevlid kandilinin manevi önemini ve iyi dileklerini detaylı, zengin bir şekilde iletmek isteyenler için uzun Mevlid kandili mesajları da derledik. Kısa kandil mesajlarından biraz daha uzun olan bu Mevlid Kandili mesajları, daha çok ve zengin bir içerik, şiirsellik sunuyor. * Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

* Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun. * Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun. * Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. * Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!