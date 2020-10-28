Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

2020 yılının Mevlid kandili vakti geldi. Bu akşam dualar, namazlar, ibadetler ve Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamber efendimizin doğumu idrak edilecek. Bilindiği gibi mevlid doğum zamanı demektir. Bugün ibadetlerin yanında insanlar birbilerine Mevlid Kandili mesajları da gönderecekler. Kandil mesajları göndermek de son yıllarda pek çok kimse tarafından alışkanlık haline geldi. Siz de bu mübarek günün önemini ve anlamını paylaşmak, yakınlarınıza iyi dileklerinizle birlikte dualarınızı paylaşmak için güzel, resimli, uzun veya kısa kandil mesajları gönderebilirsiniz.

KISA MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Yakınlarına lafı uzatmadan, kısa ve öz bir şekilde kandil mesajı göndererek iyi dileklerini iletmek isteyenlerden misiniz? Kısaca yakınlarınızın aklınızda ve gönlünüzde olduğunu onlar için her şeyin en iyisini dilediğinizi söylemek mi istiyorsunuz? İşte bunun için en güzel kısa Mevlid kandili mesajları...