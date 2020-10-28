HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Mevlid Kandili vakti geldi. Bugün ülkenin dört bir köşesinde Mevlid Kandili ibadetler idrak edilecek ve Mevlid kandili mesajları paylaşılacak. Hz. Peygamberimizin doğumunun idrak edileceği bu özel gün de siz de bir kandil mesajı paylaşmak istiyorsanız aradığınız mesajlar haberimizde. Sizler için kısa kandil mesajları, uzun kandil mesajları, resimli kandil mesajları olmak üzere çeşit çeşit Mevlid kandili mesajları derledik...

Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

2020 yılının Mevlid kandili vakti geldi. Bu akşam dualar, namazlar, ibadetler ve Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamber efendimizin doğumu idrak edilecek. Bilindiği gibi mevlid doğum zamanı demektir. Bugün ibadetlerin yanında insanlar birbilerine Mevlid Kandili mesajları da gönderecekler. Kandil mesajları göndermek de son yıllarda pek çok kimse tarafından alışkanlık haline geldi. Siz de bu mübarek günün önemini ve anlamını paylaşmak, yakınlarınıza iyi dileklerinizle birlikte dualarınızı paylaşmak için güzel, resimli, uzun veya kısa kandil mesajları gönderebilirsiniz.

Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

KISA MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Yakınlarına lafı uzatmadan, kısa ve öz bir şekilde kandil mesajı göndererek iyi dileklerini iletmek isteyenlerden misiniz? Kısaca yakınlarınızın aklınızda ve gönlünüzde olduğunu onlar için her şeyin en iyisini dilediğinizi söylemek mi istiyorsunuz? İşte bunun için en güzel kısa Mevlid kandili mesajları...

  • Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

  • Ey müsIüman kardeşim bugün kandiI. GönüI aI aIabiIdiğince herkesten…Bu mübarek günün maneviyatını hisset yüreğinde. HayırIı KandiIIer.

  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

  • Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

    • Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Mevlid kandilin mübarek olsun.

    • Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

    • Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

    • Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

  • Allah'tan sevgi, sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul, kandiliniz kutlu olsun.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    • Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

    • Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

    • Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

    • Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

    • Mevlid kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

    Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

    • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

    • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, çoşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Mevlid kandilin mübarek olsun.

  • Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

  • Mevlid kandilini kutlar Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ererim.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

    • Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

    • Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

    • Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun..

    • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed"i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

    • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

  • Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaib kandilin mübarek olsun.

  • Bu gece çok makbuI bir gün. Peygamber efendimizin(s.a.v)dünyaya teşrif ettiği gece. Rabbimize onun aracıIığıyIa boIca dua edeIim. BağışIanmamıza vesiIe oIsun bugün. HayırIı KandiIIer.

  • Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Mevlid kandili mübarek olsun.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

    • Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Mevlid kandiliniz hayırlı olsun.

    UZUN MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

    Mevlid kandilinin manevi önemini ve iyi dileklerini detaylı, zengin bir şekilde iletmek isteyenler için uzun Mevlid kandili mesajları da derledik. Kısa kandil mesajlarından biraz daha uzun olan bu Mevlid Kandili mesajları, daha çok ve zengin bir içerik, şiirsellik sunuyor.

    • Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

  • Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

    • Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

    • Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. kandilin mübarek olsun.

  • Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

    • Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!

    • Bazen yenik düştük zamana, esiri oIduk anIamsız koşturmaIarın ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostIarımızı hiç unutmadık. KaIpIer vardır sevgiyi payIaşmak için, insanIar vardır dostIuğu yaşatmak için kandiIIer vardır pişman oIup günahIarından af diIemek için. KandiIiniz mübarek oIsun.

    • Her tomurcuk yeni bir güIün, her güI yeni bir baharın, her kandiI yeni rahmetIerin habercisidir. Bu gece mübarek MevIid KandiIi günahtan kurtuIuş gecesi haydi dua edeIim temizIensin günah defterIeri iyi KandiIIer duIarda buIuşmak diIeğiyIe.

    • Ey müsIüman kardeşim bugün kandiI. GönüI aI aIabiIdiğince herkesten…Bu mübarek günün maneviyatını hisset yüreğinde. Bugünün yüzü suyu hürmetine Rabbim tüm müsIüman aIeminin günahIarını bağışIasın. HayırIı KandiIIer.
    Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
    En Çok Okunan Haberler
    Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
    Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
    Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
    Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
    TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
    TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
    Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
    Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
    İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
    İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
    CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
    CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
    İlginizi Çekebilir
    Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
    Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
    Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
    Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
    Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
    Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
    İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
    İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
    Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
    Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
    İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
    İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
    Diğer Haberler
    Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı
    Kocaeli'de kangal dehşeti!
    Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
    Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
    Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
    Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
    Diyarbakır'da korkunç kaza! Babasının elini bir an olsun bırakmadı
    Babasının elini bir an olsun bırakmadı
    Tırnak yiyenlere hayati uyarı! Virüs kapmaları daha kolay
    Dikkat! Bunu yapanların virüs kapması daha kolay
    Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
    Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.