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"Kandil'in desteğine muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İttifak oluşturdukları ile 'Buradayız' diyemeyecek kadar utananlar var. Niye? 'HDP ile ittifak kurduk' diyemiyorlar da ondan. Kandil'in desteğini talep ettiklerini, onların desteğine muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar" - "Sadece ve sadece ülkenin, milletin, geleceği düşünülerek Cumhur İttifakı oluşturuldu. Biz buna sahip çıkıyoruz. Buna halel getirmeyeceğiz. Biz buradayız, Cumhur burada"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İttifak oluşturdukları ile 'Buradayız' diyemeyecek kadar utananlar var. Niye? 'HDP ile ittifak kurduk' diyemiyorlar da ondan. Kandil'in desteğini talep ettiklerini, onların desteğine muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar." dedi.

Oktay, Keçiören ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını alandakilere ileten Oktay, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınları sadece 8 Mart'ta hatırlamadıklarını anlatan Oktay, 365 gün kadınları, anneleri hatırlayan, onlara değer veren bir millet olduklarını söyledi.

Keçiören'in vatana sevdalı insanların yeri olduğunu vurgulayan Oktay, "Her şeyi ile milli ve yerli Keçiören. Başkanları ve başkan adayları ile de yerli. Keçiören'de 1994'ten bu yana gelen bir hizmet sevdası, bayrak yarışı var." diye konuştu.

Oktay, Ankara ve Keçiören'i çok daha iyi günlere taşımak için çalışacaklarını ama bunun için ekonomisi sağlam, dimdik duran bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ekonomiyi 3,5 kat büyüterek Keçiören'i, Ankara'yı bugünkü haline getirdiklerini anlatan Oktay, şunları belirtti:

"Yüzde 6'ya yakın büyüyen bir Türkiye var. Terörle mücadele ediyoruz. Kendi silahlarımız ve savunma sistemlerimizle mücadele ediyoruz. Kimseye boyun bükmüyoruz. Kendi helikopterlerimizi, füzelerimizi geliştirdik. Düşünün Suriye ve Irak'tan ülkemize atılan füzeleri. 'Bize bir şey olmaz' diyenler çok çabuk unutuyorlar. İHA ve SİHA'larımızı geliştirdik. 'F-35'leri verdik, vermedik, şu oldu, bu oldu.' Bunlar bizi sadece kamçılar. Hiçbir şey bizi korkutmaz, ürkütmez. Sadece birlik ve beraberliğimizi artırır. Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. Birileri bunun ne olduğunu anlayamadığı için farklı şeyler üzerinden konuşuyor, 'Hadi canım sen de' diyor. Biz onu hangardan çıkardığımızda, göklerde uçurduğumuzda ve silahlı kuvvetlerimizin envanterine aldığımızda görecekler."

Oktay, güçlü ekonomi ve güçlü ülke olmanın birlik ile beraberlikten geçtiğini dile getirdi.

"Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart ve sonrasında da liderinin yanında dik durmaya devam ederse çok daha fazlasını bu ülkeye yapacağız." diyen Oktay, milletin 15 Temmuz'da liderinin yanında dimdik durduğunu anımsattı.

Terörle mücadelenin son sürat devam ettiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, teröristlere rahat vermez. Cumhur İttifakı da bunun için oluşturulmuştur. Sadece ve sadece ülkenin, milletin, geleceği düşünülerek Cumhur İttifakı oluşturuldu. Biz buna sahip çıkıyoruz. Buna halel getirmeyeceğiz. Biz buradayız, Cumhur burada. İttifak oluşturdukları ile 'Buradayız' diyemeyecek kadar utananlar var. Niye? 'HDP ile ittifak kurduk' diyemiyorlar da ondan. Kandil'in desteğini talep ettiklerini, onların desteğine muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar. Bizim milletimiz perde arkasında oynanan oyunlara prim vermez. Hele hele bu ülkesinin, kendisinin geleceğini ilgilendiriyorsa."

Oktay, yerel yönetimlerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millete hizmet anlayışıyla yola devam edeceklerini belirterek, "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki yerel yönetimlerdeki ve bakanlıktaki tecrübesini tamamen Ankara'ya taşıyor. Keçiören Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok da bayrağı yeniden devralacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, mitingin ardından evinin balkonundan pankart açarak kendisine çaya davet eden Yüksel Akgüneş'in evine de konuk oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akgüneş ve komşularıyla sohbet etti, ikram edilen çayı içti.

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