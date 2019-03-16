KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZU EĞİK BIRAKMAYIN

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POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 01:56 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi (4)   'YENİ ZELANDA BİZE MESAJ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de şehit aileleri ve gazilerle bir otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi (4)

'YENİ ZELANDA BİZE MESAJ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de şehit aileleri ve gazilerle bir otelde akşam yemeğinde bir araya geldi. Salona girdikten sonra şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Bakan Soylu, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısını kınayarak bu olayın birçok mesaj içerdiğini söyledi. Bakan Soylu, “İşte bugün Yeni Zelanda’dan hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir haber aldık. Camide ibadet eden insanları, 49 kişiyi bir terörist şehit etti. Ama bildiğimiz sefil terörist profilinde değil. Dikkat edin, yaptığı işi kameraya alacak kadar sadist ama bir o kadar da profesyonel, silahından aracına kadar her şeyi gayet modern, düşünülmüş, hesaplanmış ve yüksek bir operasyon eğitimi gerektiren bir eylemi gerçekleştiren bir terörist profili var. Olayın sebepleri, sonuçları, kriminal durumu hakkında pek çok araştırma ve iddia ortaya konabilir. Ama hiç kimse bu olayın öyle münferit bir olay, psikolojik rahatsızlık sonucu sivil bir insanın yaptığı öngörülemez. Bir olay olduğunu iddia etmemelidir. Bu olayın her yerinde mesaj var ve bu mesaj bizimle ilgilidir, bunu görmemek mümkün değildir” diye konuştu.

‘BUNLARA DESTEK OLANLARI TARTIŞMAYACAK MIYIZ?’

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bizler doğru taraftayız. Geçmişimize, dinimize, inancımıza, tarihimize ve vicdanımıza uygun bir hayat yaşıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız illa ki vardır ama Allah için söyleyin, hırsızın hiç mi suçu yok? Elbette ki ülkeleri siyasi iktidarlar yönetir, kararlar alırlar, uygularlar, çalışırlar ama bize yapılmak istenileni görmeyecek miyiz? Bu salondaki insanların hepsi bir acı yaşadı. Bize bunları yaşatanların eline silahı tutuşturanları, bunları eğitenleri, bunlara destek olanları tartışmayacak mıyız? Devlet mücadelesini elbette ki yapacaktır, yapmaktadır da. Hatta bugün devletimiz, terörle mücadelesinde hiç olmadığı kadar da güçlüdür, bu işin gerçekten sonuna gelmiştir. Ama şimdi tam bu noktada durup, bu teröre, bu acıları yaşatan insanlara destek verenlere, bunlarla kol kola girenlere iki kelime söylemeyelim mi? Bu derdimizi milletimizle paylaşmayalım mı? Gördüğümüz tehlikeyi söylemeyelim mi?” dedi.

Bakan Soylu’nun konuşması sırasında şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Soylu konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle bir süre sonra sohbet ettikten sonra otelden ayrıldı.

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